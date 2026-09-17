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10 ngày cứu sống du khách Myanmar nguy kịch khi vừa đến Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Bệnh nhân người Myanmar vừa đến Đà Nẵng thì nôn ra máu dữ dội, sau đó tình trạng chuyển biến rất nhanh, tiên lượng xấu. Bệnh nhân cũng không có bất kỳ người thân nào tại Việt Nam.

Tối 16/9, Bệnh viện C Đà Nẵng cho hay đã cứu sống một bệnh nhân là du khách người Myanmar sau 10 ngày tích cực điều trị.

Bệnh nhân L.A. (39 tuổi, quốc tịch Myanmar) vừa đến Đà Nẵng sau chuyến bay từ Macao thì xuất hiện nôn ra máu tươi dữ dội. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện, nhập khoa Nội tiêu hóa. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng diễn biến nặng, bệnh nhân kích thích, trụy tim mạch và sốc mất máu, phải chuyển khẩn cấp đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

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Bệnh nhân người Myanmar (giữa) đã hồi phục sức khỏe sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện C Đà Nẵng.

Thời điểm này, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng, nghi do vỡ tĩnh mạch trướng thực quản, kèm suy gan, suy thận, sốc nặng.

Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, thở máy bảo vệ đường thở, hồi sức tuần hoàn và truyền các chế phẩm máu, kiểm soát tình trạng mất máu. Đồng thời nội soi tiêu hóa cấp cứu để tìm và kiểm soát nguồn chảy máu.

Bệnh viện cho biết thêm, có những thời điểm bệnh nhân hôn mê, huyết áp tụt liên tục, phụ thuộc vận mạch liều cao, tiên lượng vô cùng nặng nề. Đặc biệt, bệnh nhân không có người thân tại Việt Nam, chỉ có một người bạn Myanmar đồng hành.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và từng bước trở lại sinh hoạt bình thường. Trong thư cảm ơn bệnh viện, bệnh nhân L.A. nói rằng đã nhận được sự chăm sóc tận tâm của bệnh viện, anh vô cùng biết ơn vì điều đó.

Thanh Hiền
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