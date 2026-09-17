Khai trương Vinmec Riverside – Bệnh viện Đa khoa quy mô tinh gọn, kết nối chuyên gia toàn hệ thống Vinmec

Hệ thống Y tế Vinmec vừa khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Riverside tại phường Phúc Lợi, Hà Nội. Được phát triển theo mô hình bệnh viện đa khoa quy mô tinh gọn, Vinmec Riverside tập trung đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết yếu, cung cấp các dịch vụ khám, điều trị, phẫu thuật – thủ thuật trong 24 giờ song song với việc tối ưu hóa lợi thế kết nối chuyên gia cấp cao trên toàn hệ thống.

Vinmec Riverside là bệnh viện thứ 11 trên toàn quốc và là cơ sở thứ 3 của Vinmec tại Hà Nội. Bệnh viện có tổng diện tích 25.745 m², quy mô 5 tầng nổi, 25 phòng khám, 30 giường bệnh đáp ứng được khoảng 150.000 lượt khám/năm. Bệnh viện có 2 phòng mổ hiện đại và một phòng can thiệp tim mạch hoàn chỉnh với đầy đủ các trang thiết bị chuyên sâu, sẵn sàng chuyển thành phòng mổ cấp cứu tim mạch (phòng hybrid).

Các đại biểu cắt băng khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Riverside – bệnh viện thứ 11 trên toàn quốc và là cơ sở thứ 3 của Vinmec tại Hà Nội.

Được định hướng phát triển theo mô hình “chăm sóc gần nhà – kết nối năng lực điều trị chuyên sâu toàn hệ thống” – Vinmec Riverside tập trung vào nhu cầu khám, sàng lọc, điều trị và theo dõi sức khỏe thiết yếu cho người dân khu vực phía đông Hà Nội và các địa bàn lân cận.

Trong đó, các dịch vụ sẽ đi vào triển khai ngay sau khai trương là Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa và Nhi khoa (bao gồm quản lý thai kỳ và thai kỳ nguy cơ cao, tiêm chủng, khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu, sàng lọc chủ động phát hiện sớm bệnh lý, điều trị chuyên sâu các bệnh tim mạch bao gồm các bệnh động mạch vành khó và phức tạp, nội soi tiêu hóa, rối loạn nội tiết và đái tháo đường…

Vinmec Riverside có tổng diện tích 25.745 m², quy mô 5 tầng nổi, 25 phòng khám, đáp ứng khoảng 150.000 lượt khám/năm.

Đặc biệt, Vinmec Riverside cung cấp các chương trình quản lý sức khỏe theo thời gian theo năm (1 năm, 3 năm và 5 năm) dành cho gia đình, tập trung hướng tới trẻ em và người cao tuổi với lộ trình theo dõi sức khỏe định kỳ sát sao, sàng lọc nguy cơ và khả năng sẵn sàng kết nối với bác sĩ chuyên sâu trên toàn hệ thống.

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh thường quy, Vinmec Riverside có thế mạnh nổi trội về các dịch vụ trong ngày và can thiệp cấp cứu như: hệ thống cấp cứu 24/7 sẵn sàng đón người bệnh và hướng dẫn từ xa qua Telemedicine; cấp cứu tim mạch và đột quỵ trong “giờ vàng”; phẫu thuật kết hợp xương ít xâm lấn, phẫu thuật u và áp xe phần mềm, phẫu thuật tổn thương gân cơ do chấn thương, vết thương...

Trong lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, bệnh viện ứng dụng công nghệ định vị 3D và trợ cụ cá thể hóa (PSI) trong phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối; triển khai nội soi khớp và Y học thể thao với kỹ thuật Ánh xạ giải phẫu (Anatomic Mapping), hỗ trợ tái tạo dây chằng và điều trị các tổn thương khớp.

Với các trường hợp bệnh nặng hoặc phức tạp vượt quá phạm vi hạ tầng và chuyên môn tại cơ sở, bệnh viện sẽ tổ chức hội chẩn, huy động chuyên gia từ các trung tâm chuyên sâu và điều phối người bệnh tới đơn vị phù hợp trong Hệ thống Vinmec.

Vinmec Riverside được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế chất lượng cao phục vụ chẩn đoán, điều trị và can thiệp hiện đại.

Về trang thiết bị, bệnh viện được đầu tư hệ thống phục vụ chẩn đoán, điều trị và can thiệp hiện đại. Điển hình là hệ thống cộng hưởng từ toàn diện 3.0T SIGNA Premier 146 hỗ trợ chẩn đoán trong các lĩnh vực thần kinh, tim mạch, ung thư tiền liệt tuyến, cơ xương khớp và y học thể thao; hệ thống CT đếm photon NAEOTOM Alpha.Pro hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý tim mạch, thần kinh, ung bướu và cơ xương khớp; hệ thống DSA Philips Azurion FlexArm hỗ trợ chụp chẩn đoán và dẫn đường can thiệp nội mạch trong các lĩnh vực thần kinh, tim mạch, mạch máu và ung bướu, hỗ trợ chuyển đổi giữa can thiệp và phẫu thuật trong phòng Hybrid….

Về quản lý chất lượng, Vinmec Riverside tập trung vào bốn nguyên tắc: an toàn người bệnh, chuẩn hóa quy trình, cải tiến liên tục dựa trên dữ liệu và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, hướng tới đạt ISO 15189:2022 đối với xét nghiệm, ACR (American College of Radiology) đối với chẩn đoán hình ảnh, ACEP – EDAc (American College of Emergency Physicians – Emergency Department Accreditation) đối với hồi sức cấp cứu và ACC (American College of Cardiology) đối với Nội tim mạch.

Về nhân sự, Vinmec Riverside được dẫn dắt bởi TS.BS Phùng Nam Lâm – Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn và Đào tạo lâm sàng Hệ thống Y tế Vinmec, cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế được đào tạo theo các tiêu chuẩn chuyên môn thống nhất của Vinmec. Bên cạnh đội ngũ thường trực, bệnh viện có khả năng kết nối hội chẩn và huy động chuyên gia từ các trung tâm chuyên sâu Vinmec trên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ khai trương, TS.BS Phùng Nam Lâm, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec kiêm Giám đốc Vinmec Riverside cho biết: “Vinmec Riverside được xây dựng với mục tiêu đưa dịch vụ y tế chất lượng cao thuận tiện đi vào đời sống hàng ngày của mỗi gia đình. Khi cần những kỹ thuật chuyên sâu hơn, toàn bộ mạng lưới chuyên gia và năng lực điều trị của toàn hệ thống sẽ được huy động để bảo đảm hiệu quả chăm sóc và điều trị tại chỗ cho bệnh nhân”.

Mô hình “chăm sóc gần nhà – kết nối năng lực điều trị chuyên sâu toàn hệ thống” trên quy mô tinh gọn của Vinmec Riverside là hướng đi thiết thực của hệ thống Y tế Vinmec, góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tiếp cận đông đảo người dân và nâng cao chuẩn sống cho khu vực phía đông Hà Nội.