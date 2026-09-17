Kiểm tra mưa lũ trong đêm, chủ tịch xã và đoàn công tác thoát nạn trong gang tấc

TPO - Đoàn công tác của Chủ tịch xã Yên Na (Nghệ An) đang đi kiểm tra tình hình mưa lũ trong đêm thì đất đá trên núi bất ngờ sạt xuống. Toàn bộ thành viên trong đoàn may mắn thoát kịp.

Sáng 17/9, ông Thái Lương Thiện - Chủ tịch UBND xã Yên Na (Nghệ An) cho biết, trong đêm 16/9, đoàn công tác của xã đi kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở. Trong lúc kiểm tra, một vụ sạt lở đất xảy ra nhưng may mắn đoàn đã thoát kịp.

Đoàn công tác của Chủ tịch xã Yên Na và lực lượng phòng chống lụt bão đi kiểm tra mưa lũ, sạt lở trong đêm 16/9.

Chủ tịch xã Yên Na cho biết, những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước trên sông suối dâng cao. Các khu vực bản vùng sâu, vùng xa có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Khoảng 23h ngày 16/9, chính quyền xã nhận được tin nhiều hộ dân tại các bản vùng sâu Huồi Pai và Cha Lúm đang ở những khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Chủ tịch xã Yên Na sau đó cùng lực lượng phòng, chống thiên tai trực tiếp vào hiện trường kiểm tra, vận động các hộ dân chủ động di dời đến nơi an toàn.

Đất đá bất ngờ sạt lở trong đêm

Khi đến khu vực đầu bản Huồi Pai, đoàn công tác phát hiện một điểm sạt lở khá lớn, đất đá đã tràn xuống một phần mặt đường nên dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm đó, khu vực sạt lở chưa có biểu hiện cho thấy đất đá sẽ tiếp tục trượt xuống. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, một lượng lớn đất đá trên núi bất ngờ sạt xuống khiến tuyến đường bị chia cắt.

May mắn, đoàn công tác kịp thời phát hiện đã nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cảnh báo những người ở hai phía không đi qua điểm sạt lở.

“Rất may lúc đó chúng tôi dừng lại để kiểm tra, nếu lúc đó chủ quan cho xe đi tiếp thì rất nguy hiểm. Chỉ ít phút sau, đất đá tiếp tục đổ ập xuống, phủ kín đường”, ông Thiện kể.

Chính quyền xã Yên Na đang tiếp tục theo dõi để cảnh báo và hỗ trợ người dân.

Sau sự việc, may mắn không có người nào bị thương. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, tình huống trên cho thấy nguy cơ sạt lở đất ở địa bàn miền núi có thể xảy ra rất bất ngờ, đặc biệt sau những đợt mưa lớn kéo dài.

Hiện đơn vị chức năng xã Yên Na tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực xung yếu, để kịp thời cảnh báo, tổ chức di dời người dân khi cần thiết.