Đà Nẵng thúc công trường bị phản ánh 'nhếch nhác kéo dài' làm ngày, làm đêm

TPO - Sau phản ánh về tuyến đường nhếch nhác, thi công kéo dài, ngày 16/9, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (Ban quản lý dự án) đã yêu cầu nhà thầu tăng cường 4 mũi thi công, làm ngày, làm đêm, chốt các mốc hoàn thành từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10/2026.

Cam kết những mốc tiến độ cụ thể

Trước đó, Báo Tiền Phong đăng bài “Người dân bức xúc vì tuyến đường nhếch nhác giữa trung tâm Đà Nẵng”, phản ánh những bất tiện mà người dân, hộ kinh doanh tại khu vực đường Tống Phước Phổ và các tuyến lân cận phải đối mặt trong quá trình dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật triển khai.

Ngay sau phản ánh, Ban Quản lý dự án đã tổ chức rà soát tình hình thực hiện, làm việc với đơn vị thi công và yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Khẩn trương thi công tại dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh đường Tống Phước Phổ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, hiện đơn vị thi công đang tổ chức 4 mũi thi công, gồm 3 mũi thực hiện hạng mục thoát nước trên đường Tống Phước Phổ, đường Núi Thành và 1 mũi thi công bó vỉa, vỉa hè

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án cũng cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của UBND phường Hòa Cường và các kiến nghị của người dân, Ban đã tổ chức họp, rà soát tình hình triển khai và yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ cụ thể. Trong đó, đơn vị thi công phải tăng cường tổ đội, huy động thêm thiết bị và có kế hoạch thi công ban đêm để đẩy nhanh các hạng mục tuyến cống thoát nước.

Cụ thể, tuyến cống thoát nước trên đường Tống Phước Phổ phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026, sau đó hoàn thành thảm nhựa trước ngày 15/10/2026.

Đối với đường Núi Thành, các hạng mục hạ tầng liên quan đoạn cống từ Duy Tân đến Tiểu La phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Tuyến cống đoạn từ Tiểu La đến Nguyễn Sơn Trà được yêu cầu triển khai và hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Ban Quản lý dự án cũng yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công theo phương châm “cuốn chiếu, thi công đến đâu hoàn trả đến đó”, hạn chế tối đa tình trạng mặt đường, vỉa hè bị đào xới kéo dài.

Vừa thi công, vừa đảm bảo đời sống người dân

Ban Quản lý dự án cho biết, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do phạm vi thi công nằm trên các tuyến đường hiện hữu như Tống Phước Phổ, Núi Thành, nơi tập trung đông dân cư và hộ kinh doanh. Việc tổ chức thi công phải đồng thời đảm bảo giao thông, hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Nhiều thời điểm nhà thầu phải tạm dừng thi công để đảm bảo an toàn giao thông vào giờ cao điểm hoặc xử lý các kiến nghị của người dân, qua đó ảnh hưởng đến tiến độ.

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, tuyến cống trên vỉa hè đường Núi Thành được thi công theo từng phân đoạn dài 20m. Tuy nhiên, do phần lớn các hộ dân trong khu vực là hộ kinh doanh, thường xuyên có ý kiến về việc ảnh hưởng hoạt động buôn bán, nhà thầu phải chia nhỏ thành các đoạn khoảng 10m để thi công.

Tương tự, tại đường Tống Phước Phổ, do mặt đường chỉ rộng khoảng 5,5m, tuyến cống được thi công dưới lòng đường trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, phương tiện và người dân thường xuyên qua lại. Vì vậy, nhà thầu chỉ có thể tổ chức thi công từng đoạn khoảng 20m, thay vì 50m như phương án trong hồ sơ thiết kế được duyệt...

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trước, trong và sau quá trình thi công. Lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông phải được bố trí thường xuyên tại khu vực thi công.

Ban quản lý dự án cũng yêu cầu nhà thầu đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng khi thi công ban đêm. Đồng thời, phải thường xuyên vệ sinh, thu dọn mặt bằng, hạn chế bụi bẩn, đất đá và vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến môi trường.