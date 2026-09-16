Công an vượt lũ, đưa nhân viên y tế vào đỡ đẻ cho sản phụ

TPO - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa bị ngập, chia cắt. Một sản phụ chuyển dạ không thể đến cơ sở y tế đã được lực lượng công an và nhân viên y tế vượt lũ tiếp cận, hỗ trợ sinh con an toàn tại nhà.

Ngày 16/9, lãnh đạo UBND xã Thanh Kỳ (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nhiều đập, tràn trên địa bàn bị ngập, nước chảy xiết, gây chia cắt cục bộ.

Tại thôn Hợp Tiến, nước suối Khe Me dâng cao, chảy mạnh khiến sản phụ Lương Thị L. (trú thôn Hợp Tiến) đang chuyển dạ không thể di chuyển đến cơ sở y tế.

Hình ảnh tổ công tác vượt tuyến mương vào vùng lũ bị chia cắt, tiếp cận gia đình sản phụ.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân sự và y tế triển khai phương án ứng cứu. Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao, dòng chảy quá mạnh, phương án sử dụng xuồng cứu hộ hoặc bắn dây qua suối để tiếp cận gia đình sản phụ đều không thể thực hiện.

Công an xã Thanh Kỳ sau đó liên hệ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để chuẩn bị phương tiện, đồng thời phối hợp với lực lượng y tế địa phương cử cán bộ, nhân viên y tế mặc áo phao vượt lũ, tìm cách tiếp cận gia đình sản phụ.

Tổ công tác sau đó lựa chọn phương án men theo một tuyến mương dẫn nước nổi bắc ngang suối Khe Me để vượt qua dòng nước. Tuyến mương này được xây dựng khoảng 25 năm trước, hiện đã xuống cấp, bỏ hoang nên việc di chuyển qua đây tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Sản phụ được hỗ trợ sinh con tại nhà an toàn.

Tiếp cận được gia đình sản phụ, nhân viên y tế nhanh chóng thăm khám và xác định chị L. đã chuyển dạ, không thể chờ đợi để đưa đến cơ sở y tế. Tổ công tác quyết định hỗ trợ sản phụ sinh con ngay tại nhà.

"Ca sinh diễn ra an toàn. Hiện sức khỏe của sản phụ và bé sơ sinh ổn định", vị lãnh đạo địa phương thông tin.