Ninh Bình : Nhiều doanh nghiệp cam kết tháo dỡ công trình trái phép 'mọc' ven sông Ninh Cơ trong tháng 9

TPO - Dọc sông Ninh Cơ, nhiều bến, bãi hoạt động trái phép, không phép vẫn tồn tại, trở thành bài toán nan giải trong công tác quản lý của chính quyền địa phương. Trước yêu cầu chấn chỉnh, một số cơ sở đã cam kết tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trong tháng 9/2026.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tình trạng bến, bãi ven sông hoạt động không đúng quy hoạch, vi phạm các quy định về đất đai, hành lang an toàn giao thông và đê điều vẫn xảy ra.

Bến, bãi trái phép ven sông Ninh Cơ tại xã Hải An.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Ninh Bình, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm tại cấp cơ sở chưa kịp thời, để phát sinh các vi phạm kéo dài, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Trước thực trạng đó, ngày 1/7, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để tổng rà soát, kiểm tra và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trên địa bàn toàn tỉnh.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong tại xã Hải An (tỉnh Ninh Bình), dọc ven sông Ninh Cơ qua địa bàn xã có nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng lớn. Tại một số điểm, vật liệu được chất thành từng đống lớn ngay sát chân đê và cao quá mặt đê hàng mét. Không những vậy, xe tải ra vào vận chuyển vật liệu khiến bụi từ mặt đường và vật liệu theo bánh xe cuốn lên mù mịt, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân khu vực.

Nhiều bãi vật liệu được tập kết cao quá mặt đê

Ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng Kinh tế xã Hải An, cho biết qua rà soát, kiểm tra, địa phương xác định trên địa bàn có 7 bến bãi vật liệu trái phép.

Theo báo cáo về việc xử lý vi phạm hành chính đối với các bến bãi trái phép ven sông của UBND xã Hải An gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, UBND xã Hải An cho biết đang rà soát, phối hợp với Hạt Quản lý đê Hải Hậu để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Xã cũng đã triển khai cắm biển báo, chốt ngăn chặn, rào chắn tại các khu vực bến bãi không được phép hoạt động; đồng thời yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân liên quan tự giác tháo dỡ công trình, di dời tài sản, trả lại mặt bằng.

Đến ngày 31/8, UBND xã Hải An báo cáo đã đặt biển báo ngăn chặn tại cả 7 bến bãi vi phạm. Trong đó, 3 bến bãi đã chủ động tháo dỡ, di dời một số tài sản, máy móc, thiết bị.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, tại một số khu vực, chỉ có biển báo được đặt sâu bên trong khu vực bến bãi, sát phía sông, thay vì bố trí ở vị trí bên ngoài để cảnh báo, ngăn phương tiện và hoạt động tập kết vật liệu ngay từ lối vào. Dù có biển báo, hoạt động kinh doanh vật liệu vẫn diễn ra.

Chốt ngăn chặn cắm sâu khu vực sát sông, khó quan sát

Trao đổi về thực tế trên, ông Hà thừa nhận việc ghi nhận hiện trạng ban đầu tại các bến bãi chưa đầy đủ, gây khó khăn cho quá trình theo dõi và đánh giá kết quả xử lý. Địa phương thừa nhận thiếu sót và sẽ tiến hành cập nhật lại đầy đủ hiện trạng để thuận lợi cho việc theo dõi, xử lý.

Ông Hà cho biết thêm, đến ngày 9/9, một số cơ sở đã hạ thấp độ cao của bãi vật liệu và tháo dỡ một số công trình vi phạm. Các chủ bến, bãi cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu trong tháng 9/2026.

Nhiều doanh nghiệp đóng tàu lo phá sản

Các cơ sở đóng tàu ven sông Ninh Cơ, xã Xuân Trường

Không chỉ các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, tại xã Xuân Trường và xã Nghĩa Sơn (tỉnh Ninh Bình) còn có nhiều cơ sở đóng tàu ven sông được xác định có vi phạm liên quan đến đất đai, đê điều…

Phần lớn các cơ sở này hình thành từ nhiều năm trước. Qua nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, cơ chế quản lý đất đai và các quy định về đê điều, giao thông đường thủy nội địa, môi trường, hồ sơ pháp lý trở nên phức tạp.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Trường cho biết, các bến, bãi vi phạm đều xảy ra từ khi còn chính quyền cũ. Sau sáp nhập, địa phương không để xảy ra vi phạm mới. Đến nay một số bến, bãi vi phạm đã được xử lý dứt điểm. Đối với các bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, địa phương xác định sẽ xử lý các trường hợp vi phạm; những trường hợp còn lại đang được rà soát, xây dựng kế hoạch xử lý theo quy định.

Công ty Hoàng Phong (xã Xuân Trường) tháo dỡ các công trình vi phạm

Ông Phạm Văn Bàng (SN 1961, trú tại xã Xuân Trường), đại diện Công ty Hoàng Phong, cho biết cơ sở đóng tàu ven sông Ninh Cơ của ông có 14 công trình vi phạm do xây dựng sai vị trí theo bản đồ được phê duyệt. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích, ông đã tự nguyện tháo dỡ 10 công trình và đang tiếp tục tháo dỡ các công trình còn lại.

Sau khi tháo dỡ lán tạm bằng mái tôn, ông Bàng phải căng bạt để cho công nhân có chỗ trú mỗi khi giải lao.

Tại xã Nghĩa Sơn, ông Vũ Văn Chiến, đại diện Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Đức Chiến, cho biết cơ sở đóng tàu của doanh nghiệp được chính quyền địa phương cũ cho thuê đất và hoạt động từ năm 2008 đến nay.

Theo ông Chiến, mới đây, ông được địa phương thông báo phải tháo dỡ các lán tạm và dừng không nhận đơn hàng mới do có vi phạm về không gian thoát lũ. Sau khi thanh lý hợp đồng thuê đất vào năm 2025, công ty chưa được gia hạn cho thuê đất. Để thực hiện thủ tục thuê đất, buộc phải trả lại mặt bằng sạch để thực hiện đấu giá theo quy định.

Các công nhân thực hiện công việc đóng tàu

Theo một số doanh nghiệp đóng tàu, họ không phản đối chủ trương rà soát, xử lý những bến, bãi vi phạm. Tuy nhiên, điều các doanh nghiệp mong muốn là được cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để có địa điểm sản xuất phù hợp, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.