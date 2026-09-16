Bí thư xã bị phản ánh 'tụ tập ăn uống, sử dụng rượu, bia' trong giờ hành chính nói gì?

TPO - Sau phản ánh của công dân về việc một số cán bộ có mặt tại quán ăn trong giờ hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã chuyển nội dung đến Sở Nội vụ kiểm tra, xử lý. Những người liên quan thừa nhận việc đi ăn trưa trước giờ nghỉ là chưa phù hợp, song cho rằng thông tin chưa phản ánh đầy đủ bản chất, bối cảnh sự việc.

Theo đó, ngày 10/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản số 7841/VP-ĐHTT chuyển Sở Nội vụ nội dung phản ánh của ông Vũ Ngọc Sơn, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, về hành vi được cho là vi phạm giờ hành chính.

Phản ánh của công dân đến Trung tâm Điều hành thông tin tỉnh.

Theo nội dung phản ánh, khoảng 11h ngày 28/8, ông Sơn ghi nhận ông Nguyễn Trọng Tuyển, Bí thư Đảng ủy xã Đông Trạch; ông Trần Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Trạch 2 và bà Hoàng Thị Gái, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Trạch 1 có mặt tại quán ăn Nga Sơn, thôn Bàu Bàng, xã Đông Trạch.

Người phản ánh đặt câu hỏi việc tụ tập ăn uống, sử dụng rượu bia vào thời điểm trên có vi phạm quy định về giờ hành chính hay không.

Văn phòng UBND tỉnh đã chuyển nội dung đến Sở Nội vụ để kiểm tra, xử lý, trả lời công dân và thông báo kết quả về Trung tâm Điều hành thông tin tỉnh để công khai theo quy định.

Bữa cơm tiễn người thầy cũ

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Tuyển xác nhận có mặt tại quán ăn vào trưa 28/8 và cho biết thời điểm ông đến khoảng 11h13.

Theo ông Tuyển, người mời bữa cơm là một thầy giáo đã nghỉ hưu, hiện sinh sống tại TPHCM và là Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Bố Trạch cũ. Người này có nhiều tình cảm, hoạt động hướng về quê hương.

Ông Tuyển cho biết, sau khi đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy xã Đông Trạch, ông từng trao đổi với người thầy này về ý tưởng vận động thành lập Hội đồng hương xã Đông Trạch tại TPHCM. Người thầy cũng bày tỏ mong muốn đóng góp cho quỹ khuyến học của địa phương. Hai bên đã trao đổi qua điện thoại nhưng chưa có dịp gặp trực tiếp.

“Khi thầy cùng gia đình về quê, do công việc nhiều nên tôi chưa gặp được. Trưa hôm đó, thầy gọi điện mời ra ăn bữa cơm trước khi gia đình trở lại TPHCM. Tôi tranh thủ hoàn tất công việc rồi khoảng 11h05 rời trụ sở vì sợ thầy phải chờ lâu” - ông Tuyển nói.

Theo lời Bí thư Đảng ủy xã Đông Trạch, khi đến quán, ông thấy ông Trần Anh Tuấn và bà Hoàng Thị Gái đã có mặt cùng gia đình người thầy. Trong lúc mọi người đang chào hỏi, chuyện trò, một người đàn ông bất ngờ mở cửa phòng, dùng điện thoại chụp ảnh rồi rời đi.

Ông Tuyển nói lúc đó không biết người chụp ảnh là ai và cho rằng có thể xảy ra hiểu lầm nên vẫn tiếp tục bữa cơm. Sau đó ông mới biết hình ảnh được sử dụng để phản ánh đến cơ quan chức năng.

Văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị gửi Sở Nội vụ.

Ông Tuyển thừa nhận việc đi ăn vào thời điểm chưa kết thúc giờ làm việc buổi sáng là chưa đúng về giờ giấc và cho biết bản thân đã báo cáo sự việc với cấp trên.

“Tôi nhận thấy ăn cơm vào giờ đó là không đúng quy định và rút kinh nghiệm sâu sắc. Nhưng nói tôi sử dụng rượu bia trong giờ hành chính thì không đúng. Bản thân tôi là người rất ít uống rượu bia và buổi chiều tôi còn công việc nên không uống ly nào hết. Trong ảnh, trước mặt tôi là chai nước” - ông Tuyển nói và cho biết sẽ chấp hành kết luận, hình thức xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Anh Tuấn cũng xác nhận có mặt tại bữa cơm. Theo ông Tuấn, người giáo viên từ TPHCM về là thầy giáo cũ, giữa hai bên duy trì quan hệ thầy trò nhiều năm.

Ông Tuấn cho biết trước đó, khi cán bộ, giáo viên của trường có chuyến đi TPHCM, gia đình người thầy đã tiếp đón chu đáo. Vì vậy, khi biết thầy về quê và chuẩn bị trở lại TPHCM, ông cùng đồng nghiệp tranh thủ đến chào hỏi, ăn bữa cơm tiễn.

“Tôi và cô Gái cũng chỉ đến trước anh Tuyển vài phút. Vì buổi chiều còn làm việc nên chúng tôi không uống bia, chỉ uống nước” - ông Tuấn nói.

Về những chai bia xuất hiện trên bàn trong hình ảnh người dân cung cấp, cả ông Tuyển và ông Tuấn đều cho rằng đó là bia do phía gia đình người thầy gọi trước. Sau khi thấy khách mời không ai uống bia nên phía gia đình thầy cũng không mở thêm bia.

Xung quanh thông tin cho rằng người chụp ảnh có thể bức xúc liên quan việc sắp xếp cán bộ quản lý trường học sau sáp nhập, ông Tuyển và ông Tuấn cho biết không nắm được động cơ của người này.

Ông Tuấn khẳng định, việc sắp xếp trường lớp, cán bộ, giáo viên tại địa phương được thực hiện theo quy trình và rất chặt chẽ. Tuy nhiên, đây cũng là ý kiến từ một phía và cần được cơ quan chức năng kiểm tra nếu có khiếu nại, phản ánh cụ thể.

Phóng viên Tiền Phong đã liên hệ với người chụp bức ảnh. Người này cho biết hiện không cung cấp thêm thông tin và đang chờ kết quả xử lý của cơ quan chức năng.