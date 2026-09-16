An Giang chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh thời tiết cực đoan

TPO - Những tháng cuối năm đến đầu năm tới, An Giang được dự báo đối mặt với nhiều nguy cơ thiên tai như: lũ, triều cường, sạt lở, sụt lún, hạn hán và xâm nhập mặn. Tỉnh đang triển khai hàng loạt phương án, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Ngày 16/9, ông Lương Huy Khanh - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, năm 2026, địa bàn tỉnh chịu tác động của nhiều loại hình thiên tai như hạn hán, xâm nhập mặn, sụt lún, sạt lở, bão và áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo, những tháng cuối năm, An Giang bước vào mùa lũ, đồng thời có thể chịu tác động kết hợp của triều cường, bão, áp thấp nhiệt đới, sạt lở và sụt lún. Từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục là những nguy cơ cần chủ động ứng phó.

Sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai, tập trung vào các nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt nội đồng và triều cường.

Đáng chú ý, tỉnh đang xây dựng phương án tổng thể ứng phó với các loại hình thiên tai trên địa bàn, dự kiến trình UBND tỉnh trong tháng 9. Phương án sẽ xác định các khu vực có nguy cơ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương.

Cùng với đó, tỉnh triển khai kế hoạch xả lũ vụ Thu Đông đối với các tiểu vùng sản xuất, dự kiến khoảng 46.000ha. Cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, sụt lún, sạt lở, hạn hán và xâm nhập mặn tại ĐBSCL.

Theo ông Khanh, công tác thông tin, dự báo, cảnh báo thiên tai được ngành chức năng duy trì thường xuyên. Các bản tin dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn của tỉnh và Trung ương được cập nhật, chuyển kịp thời đến các sở, ngành, địa phương, người dân để chủ động triển khai phương án ứng phó.

Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành hơn 40 văn bản chỉ đạo về phòng, chống thiên tai.

Ông Lương Huy Khanh - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản.

Cùng với công tác chỉ đạo, ngành chức năng phối hợp vận hành, kiểm soát mặn, lũ và triều cường qua hệ thống công trình thủy lợi, bảo đảm sản xuất cho khu vực Tứ giác Long Xuyên và Tây sông Hậu.

Ngày 25/8, ngành chức năng phối hợp Công ty Khai thác Thủy lợi An Giang thống nhất kế hoạch xả lũ qua hai cống Tha La và Trà Sư theo quy trình vận hành, góp phần bảo đảm an toàn cho khu vực Tứ giác Long Xuyên.

Để kịp thời nắm tình hình, ngành chức năng đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hơn 20 đợt kiểm tra thực địa về sản xuất và công tác ứng phó thiên tai tại các địa phương.

Công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai cũng được triển khai. Ngành chức năng đã tham mưu UBND tỉnh An Giang thực hiện hai đợt xuất Quỹ Phòng, chống thiên tai để hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Đợt 1 hỗ trợ khoảng 3,9 tỷ đồng. Đợt 2 hỗ trợ 795 triệu đồng cho 12 xã, phường.

Hiện, ngành chức năng An Giang tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chi từ Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định.