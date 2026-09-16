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Công Ấn Độ đi lạc vào khu vực truyền tải điện ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ tại xã Lộc An, TP. Huế, tổ truyền tải điện phát hiện một cá thể công Ấn Độ và kịp thời bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Ngày 15/9, thông tin từ UBND xã Lộc An, TP. Huế cho biết, địa phương vừa phối hợp lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng tiếp nhận, bàn giao một cá thể công Ấn Độ được phát hiện trên địa bàn.

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Bàn giao cá thể công Ấn Độ cho lực lượng kiểm lâm.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Máng, thôn Hưng Bình, xã Lộc An, Tổ Truyền tải điện Hương Thủy thuộc Truyền tải điện Thừa Thiên Huế (TP. Huế) phát hiện một cá thể công.

Sau khi phát hiện, tổ công tác phối hợp UBND xã Lộc An bảo vệ cá thể công, đồng thời liên hệ lực lượng chức năng để bàn giao theo quy định.

Cá thể công sau đó được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP. Huế và đưa về Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, Huế) để nuôi dưỡng, chăm sóc và theo dõi.

Ngọc Văn
#công Ấn Độ #động vật hoang dã #xã Lộc An #TP. Huế #Vườn Quốc gia Bạch Mã #kiểm lâm #Truyền tải điện

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