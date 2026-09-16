Giải pháp nâng cấp camera ngân hàng cho an ninh và nhận diện khách VIP với Univision VMS

AI đang trở thành một năng lực ngày càng quan trọng trong ngành ngân hàng, không chỉ ở giao dịch số mà cả trong vận hành tại chi nhánh. Với hệ thống camera trải rộng tại ATM, kho tiền, phòng máy chủ hay khu vực giao dịch, bài toán đặt ra không còn là có camera hay chưa, mà là khai thác lớp hình ảnh này hiệu quả hơn: vừa phát hiện sớm các rủi ro an ninh để hỗ trợ xử lý, vừa nhận diện khách VIP và gửi thông báo ngay tới bộ phận phụ trách để chủ động tiếp đón.

Univision VMS: Từ phát hiện bất thường đến quản trị an ninh đa điểm

Tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026, ngành ngân hàng xác định bước chuyển từ số hóa quy trình sang khai thác dữ liệu và đưa AI trở thành một năng lực cốt lõi. Với an ninh vật lý, camera thực tế đã là hạ tầng quen thuộc. Bài toán tiếp theo vì thế không chỉ là ghi hình, mà là làm thế nào để phát hiện, xác minh và xử lý các sự kiện trên một mạng lưới nhiều điểm hiệu quả hơn.

Để làm được điều đó, ngân hàng cần một lớp quản trị có thể kết nối các luồng video phân tán, phân tích sự kiện và đưa thông tin về đúng đầu mối xử lý. Univision VMS, do công ty Cổ phần Công nghệ Uninova phát triển, là nền tảng quản trị video AI-native dành cho các tổ chức có hệ thống camera quy mô lớn, cho phép tập trung camera, video, AI, sự kiện và cảnh báo trên cùng một hệ thống. Từ đó, quy trình giám sát có thể được tổ chức theo chuỗi phát hiện – cảnh báo – xác minh – truy xuất – xử lý.

Tại ATM, AI có thể hỗ trợ phát hiện tình trạng lảng vảng kéo dài, xâm nhập hoặc các tình huống bất thường; tại kho tiền, phòng máy chủ và khu vực hạn chế, ngân hàng có thể thiết lập vùng giám sát hoặc “hàng rào ảo”. Thay vì các điểm vận hành riêng lẻ, sự kiện từ nhiều chi nhánh và ATM có thể được đưa về một đầu mối để bộ phận an ninh xác minh. Khi cần tra soát, tính năng tìm kiếm và truy xuất sự kiện giúp giảm việc rà thủ công lượng lớn video. Univision hiện hỗ trợ truy vết, tìm kiếm và quản trị sự kiện trên nền tảng.

Việc tập trung dữ liệu cũng kéo theo yêu cầu kiểm soát quyền truy cập. Univision hỗ trợ RBAC (phân quyền truy cập theo vai trò), cho phép xác định “ai được xem gì” theo site, nhóm và vai trò; đồng thời có thể triển khai On-premise (trên hạ tầng của ngân hàng) bên cạnh Cloud (đám mây) hoặc Hybrid (mô hình kết hợp giữa hạ tầng tại chỗ và đám mây), giúp tổ chức chủ động hơn trong kiểm soát dữ liệu video. Với các nghiệp vụ đặc thù, nền tảng cũng có thể được phát triển thêm để ghi nhận người và thời điểm ra/vào kho, thống kê số lượng người, theo dõi trạng thái cửa hoặc hỗ trợ một số yêu cầu giám sát hoạt động nhân viên.

Nhận diện khách VIP để chủ động nâng cao trải nghiệm tại chi nhánh

Bên cạnh an ninh, AI video còn có thể hỗ trợ ngân hàng nâng cao chất lượng phục vụ tại điểm giao dịch. Với Face Recognition (nhận diện khuôn mặt), Univision có thể đối chiếu khách hàng khi bước vào chi nhánh với danh sách đã được ngân hàng thiết lập, từ đó nhận diện khách VIP hoặc nhóm khách hàng cần ưu tiên phục vụ.

Tính năng nhận diện khuôn mặt trên Univision VMS hỗ trợ nhận diện khách VIP

Khác với bài toán nhận diện phục vụ tra cứu sau sự kiện, giá trị của nghiệp vụ này phụ thuộc lớn vào tốc độ xử lý. Univision có khả năng nhận diện gần như theo thời gian thực và, khi xác định khách VIP, hệ thống có thể gửi thông báo ngay tới lễ tân, chuyên viên quan hệ khách hàng hoặc bộ phận phụ trách. Nhờ đó, nhân sự có thể chủ động tiếp đón và hỗ trợ khách ngay từ thời điểm khách đến chi nhánh, thay vì chờ khách tự giới thiệu hoặc hoàn tất các bước giao dịch ban đầu.

Một hạ tầng camera, nhiều nghiệp vụ AI

Với các ngân hàng đã đầu tư camera qua nhiều giai đoạn, yêu cầu đặt ra không chỉ là bổ sung AI mà còn tránh hình thành thêm các hệ thống rời rạc cho từng nghiệp vụ. Univision hỗ trợ kết nối các camera IP hiện hữu phù hợp qua các chuẩn phổ biến như ONVIF và RTSP, tương thích với nhiều thương hiệu như Hikvision, Dahua, Axis, Bosch, Hanwha, Vivotek, Pelco, KBVision.

Trên cùng một lớp quản trị, ngân hàng có thể triển khai đồng thời các nghiệp vụ từ giám sát an ninh, quản lý sự kiện đến nhận diện khách VIP, thay vì xây dựng một hệ thống riêng cho từng nhu cầu. Cách tiếp cận này giúp hạ tầng video hiện hữu được khai thác như một nền tảng dùng chung, đồng thời tạo dư địa để bổ sung thêm các use case AI theo yêu cầu vận hành sau này.