Hơn 18 tỷ đồng ủng hộ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19

TPO - Kết thúc chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026, Ban tổ chức nhận được số tiền hơn 18 tỷ đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm ủng hộ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.

Tối 16/9, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026. Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, tiếp nối mạch nguồn nhân ái của “Nghĩa tình phương Nam” và đánh dấu chặng đường 5 năm “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.

Đến dự chương trình có ông Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng trao món quà động viên đến các em nhỏ.

Ra mắt năm 2024, “Nghĩa tình Phương Nam” là chương trình nghệ thuật thiện nguyện do VTV Nam Bộ tổ chức, phát huy sức lan tỏa của truyền hình và nghệ thuật để kết nối cộng đồng. Từ hỗ trợ người dân Làng Nủ sau bão Yagi 2024 đến tiếp sức đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025, chương trình đã quy tụ nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và công chúng cùng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và nghĩa tình đồng bào từ phương Nam.

Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” được Báo Thanh Niên khởi xướng ngày 16/9/2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 để lại mất mát cho nhiều gia đình, nhằm hỗ trợ, bảo trợ trẻ có cha mẹ (cha hoặc mẹ) đột ngột ra đi vì dịch bệnh cho đến năm 18 tuổi. Đến nay, chương trình đã đi qua hành trình 5 năm, kết nối những tấm lòng nhân ái cùng chăm lo nâng đỡ việc học tập, sẻ chia khó khăn và đồng hành với các em trên hành trình trưởng thành.

Các đại biểu cùng gửi những món quà nghĩa tình của chương trình cho các em thiếu nhi.

Chương trình năm nay là sự kết hợp giữa hai cơ quan nhằm hướng về các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập và trưởng thành. Đồng thời, chương trình cũng mở rộng diện bảo trợ lâu dài đến trẻ mồ côi vì nhiều nguyên nhân khác như thiên tai, bão lũ, tai nạn giao thông, bệnh tật…Trong dấu mốc 5 năm, chương trình mang ý nghĩa cộng hưởng rõ nét: một bên tạo sức lan tỏa bằng ngôn ngữ truyền hình và nghệ thuật; một bên kết nối, bảo trợ và đồng hành trực tiếp với các trẻ em.

Chương trình “Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” được chuyển tải với các tiết mục nghệ thuật đan xen với phóng sự, câu chuyện đời thực, hoạt động giao lưu và trao quà cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi câu chuyện được kể không chỉ gợi nhắc về những khó khăn, thử thách đã qua mà còn làm nổi bật nghị lực sống, niềm tin và khát vọng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Mở đầu chương trình là giây phút hàng nghìn khán giả, đại biểu cùng lắng lòng tưởng nhớ đến những người đã mất trong đại dịch.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm...

Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM cùng gửi đến một tiết mục ý nghĩa.

Trong suốt đại dịch COVID-19, hơn 100 thành viên của Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM đã tham gia các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ người dân từng bước vượt qua đại dịch bằng nhiều việc làm thiết thực.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức công bố số tiền ủng hộ hơn 18 tỷ đồng để đồng hành, san sẻ với các em trong hành trình viết tiếp cuộc đời mình.

Chương trình lan tỏa và kêu gọi sự đồng hành chăm lo các bạn nhỏ có hoàn cảnh không may do đại dịch COVID-19.