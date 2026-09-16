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Hàng không - Du lịch

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Tạm dừng nhiều điểm du lịch Ninh Bình do mưa lớn

Minh Đức

TPO - Trước tình hình mưa lớn, tỉnh Ninh Bình quyết định tạm dừng tham quan Hang Bụt, Động Tiên Cá và Hang Vái Giời, đồng thời tạm thời điều chỉnh lộ trình các tuyến tham quan tại một số điểm.

Ngày 16/9, Sở Du lịch Ninh Bình đã phát đi cảnh báo, phối hợp cùng các địa phương linh hoạt điều chỉnh lộ trình và tạm dừng những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Theo đó, đối với Khu du lịch sinh thái Tràng An: Không đóng cửa toàn khu, chỉ tạm thời điều chỉnh lộ trình các tuyến tham quan do mực nước dâng cao tại một số hang động.

Tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham: Tiếp tục phục vụ du khách tại các hạng mục đủ điều kiện an toàn; tạm dừng tham quan Hang Bụt, Động Tiên Cá và Hang Vái Giời từ ngày 16/9 cho đến khi có thông báo mới.

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Khách du lịch tại bến thuyền Tam Cốc trong ngày mưa.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, đặc thù du lịch địa phương gắn liền với sông nước, hang động, rừng núi và các trải nghiệm ngoài trời. Khi mưa lớn kéo dài, mực nước tại các sông, suối và trong hang dâng nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận chuyển khách bằng thuyền, tham quan hang động cũng như các tuyến du lịch sinh thái, đi bộ xuyên rừng.

Ngành du lịch địa phương đã áp dụng phương thức ứng phó nhất quán, chủ động điều chỉnh hoặc tạm dừng các dịch vụ không bảo đảm an toàn.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong đợt mưa này một số tuyến tham quan đã phải chuyển hướng, một số hang động và hoạt động ngủ đêm trong rừng buộc phải tạm dừng khai thác.

Sở Du lịch Ninh Bình nhấn mạnh, việc điều chỉnh chỉ diễn ra cục bộ tại một số tuyến, điểm có yếu tố sông nước, rừng núi nguy hiểm, hoàn toàn không phải đóng cửa toàn bộ các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Các khu vực đủ điều kiện an toàn vẫn duy trì vận hành bình thường.

Minh Đức
#Du lịch Ninh Bình #Mưa lớn #An toàn du khách #Du lịch sinh thái #Điều chỉnh hoạt động #Tạm dừng tham quan #Ninh Bình

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