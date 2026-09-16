Giới hạn khu vực cấm máy bay không người lái quanh sân bay Cần Thơ

TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan triển khai thông báo tọa độ giới hạn khu vực cấm bay, hạn chế bay, khu vực cất, hạ cánh đối với máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ quanh sân bay Cần Thơ.

Để bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động bay tại sân bay Cần Thơ, UBND TP. Cần Thơ giao UBND các xã, phường: Thới Lai, Trường Long, Trường Long Tây, Thới An Đông và Đông Thuận chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo đến người dân về phạm vi các khu vực cấm bay, hạn chế bay và cất hạ cánh.

Các địa phương trên cũng được giao tuyên truyền người dân không sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các khu vực và tọa độ giới hạn các hoạt động bay không người lái.

UBND TP. Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi có thể gây nguy hiểm đến hoạt động hàng không tại khu vực sân bay Cần Thơ, như: Điều khiển flycam, drone bay vào khu vực cấm bay, hạn chế bay; đốt rơm rạ; chiếu đèn laser, đèn chiếu sáng công suất lớn; thả diều kích thước lớn, diều gắn đèn hoặc vật phát sáng khu vực quanh sân bay.

Trước đó, để bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động bay tại sân bay Cần Thơ, ngày 9/9, Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) ra thông báo tọa độ giới hạn khu vực cấm bay, hạn chế bay, cất hạ cánh đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ tại khu vực sân bay Cần Thơ.

Các khu vực được xác định bằng các điểm tọa độ cụ thể thuộc địa bàn TP. Cần Thơ và một số địa phương giáp ranh như Vĩnh Long, Đồng Tháp.