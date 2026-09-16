Quảng Trị: Hang động Sơn Đoòng đủ lớn để chiếc Boeing 747 bay qua

Khám phá "thế giới hang động" ở Phong Nha - Kẻ Bàng ở Quảng Trị, du khách Lee Cobaj ấn tượng với quy mô khổng lồ của Sơn Đoòng, cùng trải nghiệm trekking, bơi sông ngầm giữa hệ thống Tú Làn.

Khám phá "thế giới hang động" ở Phong Nha - Kẻ Bàng, du khách Lee Cobaj ấn tượng với quy mô khổng lồ của Sơn Đoòng, cùng trải nghiệm trekking, bơi sông ngầm giữa hệ thống Tú Làn.

Khi quay đầu lại, ánh đèn trên mũ bảo hiểm của Lee Cobaj chiếu vào những khối thạch nhũ vàng khổng lồ xếp chồng lên nhau, tựa những chiếc đèn chùm hình sứa cao khoảng 15 m. Vài bước tiếp theo, luồng sáng rọi xuống những mảng đá trắng lấp lánh, trông như dòng tuyết lở bị đông cứng giữa chừng.

Qua một góc đá lởm chởm, những nếp đá mềm mại, lớn đến mức có thể ẩn mình bên trong, dần hiện ra. Phía trên là những tháp đá óng ánh khiến cô liên tưởng đến các công trình trên đỉnh nhà thờ Sagrada Familia (thành phố Barcelona, Tây Ban Nha).

Phía sau, bóng tối dần khép lại, đưa khung cảnh kỳ lạ trở về với màn đêm.

"Hang động đủ lớn để Boeing 747 bay qua"

Cobaj là chuyên gia du lịch của nhật báo nổi tiếng nước Anh Telegraph. Những cảnh tượng trước mắt cô không phải khung cảnh trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Cobaj đang ở sâu bên trong hang Hung Ton (theo tiếng địa phương là thung lũng Nhím), giữa vùng núi đá vôi thuộc Quảng Bình (nay là Quảng Trị), nơi có hơn 500 hang, hốc tự nhiên.

Trong số đó có Sơn Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tính theo thể tích. Cobaj mô tả không gian bên trong lớn đến mức "một chiếc Boeing 747 có thể bay qua các hành lang", trong khi nhà thờ St Paul ở London (Anh) có thể nằm gọn trong khoang lớn nhất.

Du khách khám phá hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất hành tinh, nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

Với chiều dài khoảng 9 km, Sơn Đoòng thậm chí có hệ thống rừng nhiệt đới và thời tiết riêng. Cây cọ dừa và sung dại vươn lên qua 2 hố sụt nơi những khu vực trần hang bị sập. Tán cây bao phủ lớp sương hình thành do chênh lệch nhiệt độ giữa không khí mát trong hang và bên ngoài.

Người dân địa phương cũng không biết đến cấu trúc địa chất khổng lồ này cho đến năm 2009, khi Hiệp hội Nghiên cứu Hang động Anh tìm thấy lối vào với sự hỗ trợ của Hồ Khanh, một người đi rừng từng tình cờ phát hiện hang trong một trận mưa gần 20 năm trước.

Không chỉ có Sơn Đoòng

Theo Cobaj, Sơn Đoòng không dành cho du khách thông thường, kể cả bản thân cô. Các tour hiện đã kín chỗ đến hết năm 2028, nên cô chuyển sang hành trình khám phá hệ thống hang Tú Làn.

Tour dài 10 km, kéo dài 5 ngày 4 đêm, với hành trình trekking xuyên rừng, băng suối, bơi qua sông ngầm và khám phá 8 hang động trong hệ thống Tú Làn. Tour có độ khó tương đương các tuyến thám hiểm chuyên sâu như Sơn Đoòng và Hang Ba.

Buổi sáng, nhóm gồm 9 du khách và 6 hướng dẫn viên rời trại. Tiếng chim gõ kiến cổ đỏ và chim mỏ sừng nâu vang lên trên những cánh đồng lúc bình minh.

Cả nhóm đi qua những ruộng lúa vàng đang chờ thu hoạch, bao quanh bởi các dãy núi đá vôi tròn, gần như đối xứng. Cobaj liên tưởng hình dáng những ngọn núi này đến những nữ tu đang cúi đầu cầu nguyện.

Du khách đeo dây an toàn khi xuống cầu thang dốc trong hành trình khám phá hang Hung Ton. Ảnh: Lee Cobaj/Telegraph.

Hoàng Đức Huy, hướng dẫn viên 24 tuổi quê thị trấn Phong Nha, chưa từng đến Sơn Đoòng. Huy mới làm việc cho đơn vị độc quyền khai thác tour thám hiểm hang Sơn Đoòng được 4 tháng, trong khi hướng dẫn viên phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm mới được dẫn khách tới hang này.

Giống các đồng nghiệp, Huy đi dép chuyên dụng để tránh bệnh nấm chân có thể xuất hiện do thường xuyên lội bùn và làm việc trong điều kiện ẩm ướt.

Điểm dừng đầu tiên của nhóm là hang Chuột. Trước khi vào hang, mọi người được nhắc tránh giẫm lên các loài thực vật bản địa phủ kín khu vực cửa hang. Bật đèn trên mũ bảo hiểm, họ đi qua mái vòm cao hình trái tim, bước vào không gian với những nhũ đá và măng đá có tuổi đời khoảng 400 triệu năm.

Sau đó, đoàn tiếp tục leo qua đỉnh núi đầy đá nhọn, rễ cây chằng chịt và những đoạn bùn trơn trượt. Lớp đất sét đỏ bám đầy trên người sau chặng leo, nhưng phía bên kia, một trải nghiệm khác đang chờ đợi họ. Sau khi mặc áo phao và đội mũ bảo hiểm, cả nhóm lao xuống sông Rào Nan, dòng sông chảy cả trên và dưới hang Hung Ton.

Hang Chuột là hang đá vôi với những khối thạch nhũ và măng đá cổ. Ảnh: Lee Cobaj/Telegraph.

Cobaj từng nghĩ đây sẽ là một chuyến trôi sông nhẹ nhàng. Tuy nhiên, mưa ở Lào khiến dòng nước màu trắng đục dâng cao, cuốn cả nhóm qua những hang động và đường hầm tối đen. Họ liên tục va vào những bức tường đá có rãnh, lướt qua các tảng đá được nước bào mòn theo thời gian trước khi bị đẩy ra một hồ nước xanh, bao quanh bởi những núi đá vôi cao vút.

Để đi xuyên hang Hung Ton, du khách cần leo qua một chiếc cầu thang cao 15 m, trải qua những hoạt động bơi lội và "tìm kiếm hóa thạch có niên đại từ kỷ Devon", nữ du khách ví von.

Kết thúc hành trình, mỗi người được trao một huy chương bằng tre. Cobaj bày tỏ "thực sự xứng đáng" với phần thưởng, tự hào đeo nó trên đường trở lại khách sạn tại thị trấn Phong Nha.

Buổi tối, cô khám phá những con phố nhỏ ở Phong Nha, ghé các cơ sở kinh doanh do người địa phương làm chủ. Cô tận hưởng cảm giác như vừa tình cờ đặt chân đến một góc nhỏ nguyên sơ của một đất nước ngày càng được nhiều du khách biết đến.

"Trong một vùng cảnh quan gần như không thay đổi suốt hàng trăm triệu năm, tôi chỉ hy vọng Phong Nha sẽ giữ nguyên diện mạo ấy thêm hàng triệu năm nữa", Cobaj viết.

Lee Cobaj (ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên trong đoàn nhận huy chương bằng tre sau khi kết thúc hành trình. Ảnh: Lee Cobaj/Telegraph.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thanh Hằng, Trưởng phòng Quan hệ công chúng và Truyền thông Công ty TNHH Oxalis, đơn vị độc quyền được cấp phép khai thác tour thám hiểm hang Sơn Đoòng, cho biết tour hiện đã kín chỗ đến hết năm 2028.

Từ khi bắt đầu khai thác vào tháng 8/2013 đến nay, Oxalis đã phục vụ tổng cộng 9.552 lượt khách tham gia tour thám hiểm Sơn Đoòng. Theo thống kê của đơn vị, khách quốc tế chiếm 80%, khách Việt chiếm 20% tổng số khách tham gia tour. Cơ cấu này không thay đổi nhiều qua các năm.

Tour giới hạn nghiêm ngặt ở mức 1.000 du khách mỗi năm, có độ khó cao nhất trong khung mạo hiểm của doanh nghiệp, đòi hỏi du khách có sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu về thể lực và chuẩn bị phù hợp. Nhiều du khách thường phải chờ 1-2 năm để có cơ hội chinh phục Sơn Đoòng.