Trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh khai gì?

TP - Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục tạm giam ông Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ông Phan Công Khanh có tên gọi khác là Khanh Super, nổi tiếng trong giới buôn bán các loại siêu xe và có showroom K-Super trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM). Còn ông Mohamach Da Pha là cộng tác viên, làm việc tại showroom của ông Khanh.

Quá trình điều tra, ông Khanh thừa nhận hành vi phạm tội và khai vướng vào vòng lao lý là do đam mê cờ bạc. Theo đó, ông Khanh nhiều lần sang Campuchia đánh bạc dẫn đến nợ số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Khanh vay tiền để đầu tư bất động sản nhưng bị thua lỗ nặng. Ông Khanh mở showroom K-Super và sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình để nhiều người gửi siêu xe bán với mong muốn gỡ gạc. Sau đó, bà L.N.T.H (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tố cáo ông Khanh lấy siêu xe trị giá 10 tỷ đồng của mình nhờ bán dùm để mang đi cầm cố.

Vào cuộc điều tra, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phan Công Khanh và ông Mohamach Da Pha.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn của anh L.T.S (quê An Giang) tố cáo Mohamach Da Pha cùng đồng bọn có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, tháng 1/2023, Mohamach Da Pha giới thiệu anh S mua ô tô BMW biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 1,8 tỷ đồng. Tháng 4/2023, Mohamach Da Pha liên hệ với anh S mượn xe BMW này để làm phương tiện đi lại. Anh S đồng ý và nói với Mohamach Da Pha nếu có người mua lại xe được giá thì báo cho anh để chốt giá. Anh S cũng yêu cầu Mohamach Da Pha không được tự ý bán hoặc cầm cố xe ô tô trên.

Sau một thời gian, anh S gọi điện hỏi về tình trạng xe có bán được chưa thì Mohamach Da Pha nói dối vẫn đang sử dụng để đi lại. Tuy nhiên, thực tế Mohamach Da Pha đã mang ô tô BMW của anh S đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng.

Công an cũng tiếp nhận đơn của anh P (quê Kiên Giang) tố cáo ông Phan Công Khanh mượn siêu xe của anh để trưng bày tại showroom vào ngày khai trương (8/6/2023). Đến ngày 13/6, ông Khanh cùng đồng bọn đã bán chiếc xe trên cho anh P.H.L (ngụ TPHCM) để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng.

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Khanh và Mohamach Da Pha về 2 tội danh trên. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.