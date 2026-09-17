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Sức khỏe

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Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về khám sức khỏe cho người dân

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát kế hoạch khám sức khỏe cho người dân đến hết năm 2026, phân nhóm đối tượng, tránh khám trùng và đẩy mạnh liên thông dữ liệu sức khỏe trên VNeID.

Bảo đảm thực chất, hiệu quả

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe cho người dân.

Để thực hiện đúng chủ trương đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế, các bộ trưởng liên quan và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai trên địa bàn; đồng thời, khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Các địa phương tổ chức phối hợp, lồng ghép phù hợp giữa khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí, bảo đảm mỗi người dân được lập kế hoạch khám sức khỏe theo một nhóm đối tượng phù hợp; hạn chế tình trạng người dân được xếp vào nhiều nhóm đối tượng và do các cơ quan khác nhau chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

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Triển khai khám sức khỏe cho người dân bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, khẩn trương xây dựng, ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ, mô hình bệnh tật và lộ trình ưu tiên; bảo đảm khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với năng lực hệ thống y tế, không để trùng lặp, không tạo thêm thủ tục không cần thiết.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương để chuẩn hóa dữ liệu, quy trình cập nhật dữ liệu và liên thông kết quả khám.

Đồng bộ, liên thông dữ liệu

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí (nếu có).

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thực hiện việc đồng bộ, liên thông, cập nhật kịp thời dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế lên VNeID và các nền tảng dùng chung theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp đối soát dữ liệu để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tra cứu, sử dụng kết quả phù hợp, ngăn ngừa thanh toán trùng, trục lợi; phối hợp với Bộ Y tế đánh giá đầy đủ tác động và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế đối với lộ trình mở rộng phạm vi chi cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc.

Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các địa phương đẩy nhanh việc kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe, dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thông tin sức khỏe của người dân trên VNeID.

Đồng thời, Bộ Công an hỗ trợ đối soát theo mã định danh cá nhân để xác định chính xác người đã được khám, hạn chế tình trạng thống kê trùng; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và việc khai thác, sử dụng dữ liệu đúng quy định.

Luân Dũng
#khám sức khỏe #Thủ tướng #liên thông dữ liệu #bảo hiểm y tế #sức khỏe cộng đồng #VNeID #y tế

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