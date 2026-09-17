Cô gái 19 tuổi xin mở nhạc Doraemon khi bác sĩ can thiệp cứu hai con trong bụng

TPO - 19 tuần tuổi, hai thai nhi đối mặt với hội chứng truyền máu song thai cực kì nguy hiểm. Một thai gần như cạn ối, không còn nước tiểu trong bàng quang. Một cuộc can thiệp khẩn cấp được thực hiện, mở ra cơ hội sống mong manh cho cả hai. Nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại…

Ngay từ khi biết mình mang song thai, L.T.A., 19 tuổi, Hà Nội, đã lựa chọn theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội với niềm háo hức của một người mẹ trẻ lần đầu đón hai thiên thần nhỏ.

Ở tuần thai thứ 12, cả hai em bé đều phát triển bình thường, mang đến cho gia đình những ngày tháng thai kỳ tràn đầy mong đợi. Thế nhưng, chỉ vài tuần sau, kết quả thăm khám đã khiến hành trình mang thai của người mẹ trẻ bước sang một chặng đường hoàn toàn khác.

Ở tuần thai thứ 19, các bác sĩ phát hiện hai thai mắc Hội chứng truyền máu song thai (TTTS) giai đoạn II. Một em bé gần như không còn nước ối, không quan sát thấy nước tiểu trong bàng quang và có xu hướng chậm phát triển. Với một thai kỳ song sinh cùng bánh rau, đây là tình trạng đặc biệt đáng lo ngại bởi sự thông nối bất thường giữa hệ thống mạch máu của hai thai có thể khiến lượng máu được phân bổ không đồng đều, đe dọa sự phát triển và tính mạng của cả hai em bé.

Hai em bé trong vòng tay của các bác sĩ.

Trước tình huống đó, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn dưới sự chỉ đạo của TS. bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện và bác sĩ, TS. Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện, cùng các bác sĩ của Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh & Sơ sinh và Trung tâm Can thiệp bào thai. Sau khi đánh giá tình trạng của hai thai, ê-kíp quyết định thực hiện nội soi buồng ối, sử dụng laser quang đông các mạch máu thông nối trên bánh rau nhằm ngăn dòng máu truyền bất thường giữa hai thai, qua đó bảo vệ cơ hội sống và phát triển cho cả hai em bé.

Ca can thiệp được thực hiện khi hai em bé mới chỉ 19 tuần tuổi, thời điểm mà từng thao tác đều đòi hỏi độ chính xác rất cao. Trong phòng thủ thuật, các bác sĩ tập trung tuyệt đối cho từng bước can thiệp, còn phía bên kia là một người mẹ trẻ đang cố gắng đối diện với nỗi lo lắng về hai sinh linh bé nhỏ chưa một lần được nhìn thấy mặt.

Giữa bầu không khí vốn căng thẳng ấy, có một chi tiết khiến ê-kíp đến giờ vẫn nhớ: để bớt hồi hộp, người mẹ đã xin được mở nhạc Doraemon remix trong lúc can thiệp.

Tiếng nhạc trẻ trung, vui nhộn vang lên giữa phòng thủ thuật, tạo nên một khoảng lặng rất đặc biệt trong một ca can thiệp bào thai đầy áp lực. Có lẽ với người mẹ ấy, đó chỉ đơn giản là một cách để mình bớt căng thẳng. Nhưng với các bác sĩ, hình ảnh một cô gái mới 19 tuổi cố gắng giữ bình tĩnh, tìm một chút quen thuộc và vui vẻ giữa thời khắc lo lắng cho hai con lại trở thành một ký ức khó quên. Đằng sau những chỉ số siêu âm, những thao tác laser chính xác đến từng milimet là một người mẹ đang cố gắng mạnh mẽ nhất có thể, bởi hai em bé vẫn đang chờ cô ở phía bên kia của cuộc can thiệp.

May mắn đã đến. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, tình trạng của cả hai thai nhi ổn định. Đặc biệt, ở em bé trước đó gần như hết nước ối, các bác sĩ đã nhìn thấy nước tiểu xuất hiện trở lại trong bàng quang và lượng nước ối bắt đầu dần cải thiện. Những thay đổi tưởng như nhỏ bé trên màn hình siêu âm ấy lại mang ý nghĩa vô cùng lớn, bởi đó là những tín hiệu cho thấy cơ thể em bé đang đáp ứng với can thiệp và hai con vẫn còn cơ hội tiếp tục lớn lên trong bụng mẹ.

Những ngày âu lo

Tuy nhiên, hành trình giữ hai em bé chưa thể dừng lại ở đó. Khoảng ba tuần sau, trong quá trình theo dõi, các bác sĩ tiếp tục phát hiện một biến chứng khác là Hội chứng song thai thiếu máu đa hồng cầu (TAPS). Một thai có dấu hiệu thiếu máu nặng, trong khi thai còn lại rơi vào tình trạng cô đặc máu. Đây là những biến đổi diễn ra âm thầm và đòi hỏi phải được phát hiện, theo dõi sát thông qua siêu âm và Doppler định kỳ.

Hạnh phúc đón 2 con chào đời khỏe mạnh của sản phụ 19 tuổi.

Trong những tuần tiếp theo, ê-kíp tiếp tục theo dõi từng thay đổi nhỏ của hai thai nhi, đồng thời điều chỉnh chế độ chăm sóc, dinh dưỡng và bổ sung sắt cho người mẹ. Sau khoảng một tuần, tình trạng của cả hai em bé dần cải thiện. Một lần nữa, hai con lại cùng nhau vượt qua thêm một thử thách trên hành trình còn chưa kết thúc.

Đến tuần thai thứ 32, người mẹ xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Hai em bé buộc phải bước ra thế giới sớm hơn dự kiến với cân nặng lần lượt 1.200g và 1.400g. Sau những tháng ngày được bảo vệ trong bụng mẹ, giờ đây hai em bé bắt đầu một cuộc chiến mới ở bên ngoài, dưới sự chăm sóc và điều trị của các bác sĩ Khoa Sơ sinh.

Một tháng sau, những nỗ lực ấy đã được đáp lại bằng một ngày mà gia đình mong đợi từ rất lâu. Hai em bé đủ khỏe để trở về nhà với cân nặng lần lượt 2kg và 2,2kg. Nhưng trước khi rời bệnh viện, hai con đã có một cuộc gặp đặc biệt tại Trung tâm Can thiệp bào thai – nơi các bác sĩ từng đồng hành với hai em từ khi các con mới chỉ là hai thai nhi 19 tuần tuổi, còn nằm trong bụng mẹ và đứng trước những nguy cơ đầy mong manh.

Ngày xuất viện, hai chiến binh nhỏ trở lại gặp những người bác sĩ đã từng dõi theo từng dấu hiệu sống của mình qua màn hình siêu âm. Có lẽ chỉ những người đã chứng kiến hai em bé từ những ngày tháng mong manh nhất mới có thể cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của cuộc gặp ấy.

Hai em bé đã đi qua một hành trình mà mỗi dấu hiệu tiến triển tốt đều từng là một niềm hy vọng. Và trong hành trình ấy, bên cạnh những kỹ thuật y khoa hiện đại, còn có sự kiên trì của các bác sĩ, sự đồng hành của gia đình và trên hết là tình yêu của một người mẹ trẻ dành cho hai sinh linh bé nhỏ.