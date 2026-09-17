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Hà Nội còn mưa lớn đến bao giờ?

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ chiều tối 17/9 đến sáng 18/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ chiều 18/9 đến tối 19/9, Hà Nội còn mưa rải rác một số nơi với cường độ giảm dần. Từ khoảng đêm 19/9, miền Bắc bước vào khoảng thời gian ít mưa, trời nắng nhẹ.

Trong những ngày qua, Hà Nội là tâm mưa của khu vực miền Bắc, cùng với Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ) và Thanh Hoá.

Tính riêng từ 13h chiều 16/9 đến 13h chiều 17/9, nhiều điểm đo của Thủ đô có lượng mưa vượt 200mm như Hoài Đức 252mm, Cầu Diễn 220mm, Mễ Trì 216mm, Đập Đáy 214mm.

Dự báo từ chiều tối 17/9 đến sáng ngày 18/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 80mm.

Từ chiều 18/9 đến chiều tối 19/9, Hà Nội còn xuất hiện mưa rải rác ở một số nơi với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

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Nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập sâu trong hôm nay do mưa lớn kéo dài.

Dự báo từ đêm 19/9, miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày ít mưa, nắng nhẹ.

Cùng với Hà Nội, mưa lớn vẫn tiếp tục ở Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên trong thời gian từ chiều tối 17/9 đến sáng 18/9, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ thời gian này có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Trong khi mưa có xu hướng giảm dần ở miền Bắc từ chiều 18/9, tại khu vực miền Trung mưa lớn có xu hướng gia tăng trở lại.

Cụ thể từ chiều tối 17/9 đến ngày 18/9, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Sau đó, đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa trên 100mm.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong các ngày từ 17-18/9 có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối với cường độ mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Từ ngày 19-21/9, mưa gia tăng ở khu vực này. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
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