Hàng nghìn học sinh Nghệ An phải nghỉ học do mưa lũ

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu, chia cắt. Hàng nghìn học sinh phải nghỉ học để bảo đảm an toàn, trong khi các trường khẩn trương ứng phó, bảo vệ người và tài sản.

Đường đến trường ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt

Ngày 17/9, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, nước lũ dâng cao, nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt.

Tại xã Nghĩa Đàn, hàng nghìn học sinh các trường mầm non, tiểu học và THCS chưa thể đến trường do mưa lớn kéo dài, nước sông Sào dâng nhanh.

Nhiều tuyến đường từ khu vực Nghĩa Trung, Nghĩa Hội, Nghĩa Bình đến các trường học có cầu tràn bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh và giáo viên.

Nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu, chia cắt do mưa lớn.

Bà Nhữ Hồng Tâm, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nghĩa Đàn, cho biết, địa phương đã bố trí lực lượng trực tại các điểm ngập, đồng thời yêu cầu tất cả các trường thông báo cho phụ huynh về việc cho học sinh nghỉ học.

Thông tin được các trường gửi qua trang thông tin của nhà trường, nhóm riêng của từng lớp. Với những phụ huynh ở xa, giáo viên chủ động gọi điện thông báo. “Các trường phải cập nhật tình hình hằng ngày, chỉ cho học sinh trở lại trường khi đã đảm bảo an toàn”, bà Tâm cho hay.

Sáng cùng ngày, phân hiệu Trường Tiểu học Hoàng Mai 1 (phường Hoàng Mai) thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Nước dâng cao đã tràn vào phòng học tại dãy nhà 2 tầng. Nhiều tuyến đường đến trường cũng bị ngập, học sinh không thể di chuyển an toàn.

Nước ngập đến hành lang phân hiệu Trường Tiểu học Hoàng Mai 1.

Tại phường Tân Mai, Trường Tiểu học Quỳnh Lập (phân hiệu Quỳnh Lập B) và Trường THCS Quỳnh Lập cũng thông báo cho học sinh nghỉ học trong sáng 17/9.

Chính quyền phường Tân Mai đã trực tiếp kiểm tra các trường, nắm tình hình ngập lụt và điều kiện cơ sở vật chất, đồng thời yêu cầu các nhà trường chủ động phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Bên cạnh đó, nhiều trường học tại các địa phương như Tam Thái, Tam Hợp, Nghĩa Thọ,... cũng phải điều chỉnh việc dạy học do ảnh hưởng của mưa lũ.

Chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn gây ngập lụt, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, trong đó cho học sinh nghỉ học tại những khu vực không bảo đảm an toàn.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đối với những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng hoặc các tuyến đường đến trường có cầu, ngầm, tràn không bảo đảm an toàn, các cơ sở giáo dục được chủ động cho học sinh nghỉ học tùy diễn biến thực tế.

Nhiều trường học ở Nghệ An chưa thể đón học sinh do mưa gây ngập.

Đối với trường có học sinh bán trú, nội trú, ngành giáo dục yêu cầu tăng cường quản lý, xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn trong mọi tình huống. Các trường nằm ở khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện phải rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó khi nhà máy thủy điện xả lũ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết, cùng với bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, các trường phải chủ động bảo vệ cơ sở vật chất. Các trường được yêu cầu kịp thời di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu thư viện và tài sản có giá trị lên tầng cao hoặc đến nơi an toàn tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Đồng thời, kiểm tra, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ; rà soát hệ thống phòng học, phòng chức năng, hệ thống điện và các công trình phụ trợ để kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn.

Sở cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị báo cáo nhanh khi thiên tai gây thiệt hại đối với cơ sở giáo dục để kịp thời tổng hợp, chỉ đạo xử lý.