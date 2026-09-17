Hà Nội mưa ngập, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học

TPO - Trưa 17/9, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản yêu cầu các trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học khi thời tiết nguy hiểm, không để học sinh di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc đã được cảnh báo.

Trong văn bản gửi UBND các phường, xã và trường học trực thuộc, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị cơ sở giáo dục chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất.

Với bão, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, các trường được yêu cầu thường xuyên cập nhật dự báo, theo dõi diễn biến bão, dông, lốc, sét, ngập úng; duy trì đầu mối thông tin và chế độ trực để sẵn sàng xử lý tình huống.

Nhà trường phải rà soát mái, tường, cổng, biển bảng, cửa kính, hệ thống điện, thoát nước và những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Đặc biệt, hệ thống cây xanh, cành cây có nguy cơ gãy, đổ phải được kiểm tra. Những nguy cơ chưa thể xử lý ngay phải được khoanh vùng, cảnh báo và phối hợp cơ quan chuyên môn để xử lý.

Lo ngại trời mưa, đường tiếp tục ngập sâu, phụ huynh đến trường đón con về nhà từ cuối giờ sáng.

Căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, các trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục. Hoạt động ngoài trời, tập thể không được tổ chức tại khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ hoặc mất an toàn.

Sở cũng yêu cầu trường thiết lập kênh thông tin xuyên suốt với cha mẹ học sinh để phối hợp quản lý, đón trả trẻ an toàn; không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nơi đã được cảnh báo nguy hiểm.

Đối với trường có học sinh bán trú, nhà trường phải chuẩn bị phương án chăm sóc, nơi nghỉ, nước uống, lương thực, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu trong trường hợp học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm. Việc bàn giao, di chuyển học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.

Hà Nội yêu cầu các trường tổ chức bán trú được yêu cầu đặc biệt chú ý cơm, thức ăn, nước uống nóng và nơi nghỉ trưa đủ ấm; các cơ sở giáo dục phải bảo đảm có nước ấm phục vụ, chăm sóc trẻ. Trong những ngày rét đậm, rét hại, học sinh không bị bắt buộc mặc đồng phục và không tổ chức hoạt động tập trung ngoài trời.

Trường điều chỉnh thời khóa biểu linh hoạt

Đối với nắng nóng, Sở yêu cầu các trường xây dựng phương án phù hợp, phân công rõ trách nhiệm theo dõi, chăm sóc học sinh, đặc biệt quan tâm trẻ mầm non, học sinh tiểu học và những em có nguy cơ cao.

Thời khóa biểu, hoạt động trải nghiệm, giáo dục thể chất và hoạt động ngoài trời được điều chỉnh linh hoạt, ưu tiên thời điểm đầu giờ sáng hoặc khi thời tiết dịu mát. Các trường không tổ chức tập trung đông người, luyện tập thể thao, lao động, ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt từ 10h đến 16h.

Với lớp ôn tập, kiểm tra, thi và các hoạt động tập trung, trường phải bố trí phòng học, phòng thi thông thoáng, đủ ánh sáng, quạt và điều hòa nếu có; không để học sinh phải chờ lâu ngoài trời nắng và phải có phương án phân luồng, đón trả học sinh an toàn.

Khi nắng nóng gay gắt kéo dài, thủ trưởng các cơ sở giáo dục được chủ động quyết định điều chỉnh thời gian học, hình thức dạy học, ôn tập, kiểm tra và các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời thông tin kịp thời cho cha mẹ học sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, đồng thời báo cáo kịp thời khi xảy ra tình huống bất thường hoặc sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn của học sinh, giáo viên và nhân viên.

Đêm qua mưa lớn, sáng nay nhiều tuyến phố tại Hà Nội bị ngập. Trong khi nhiều trường tư thục chuyển sang học trực tuyến hoặc cho học sinh nghỉ học, đa số trường công lập vẫn tổ chức dạy học khiến phụ huynh, học sinh chật vật di chuyển đến trường.