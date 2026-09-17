Giao thông hỗn loạn vì mưa lớn, gần trưa người dân vẫn 'chôn chân' giữa biển xe trên đường

Nhiều tuyến phố "chìm" trong nước

Theo báo cáo nhanh của Công ty Thoát nước Hà Nội, mưa lớn do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam khiến lượng mưa tại nhiều khu vực đạt mức cao. Một số điểm đo ghi nhận lượng mưa gần hoặc vượt 200 mm, trong đó Từ Liêm đạt 199 mm, Hai Bà Trưng 188 mm, Tây Mỗ 177,3 mm và Cầu Giấy 175,4 mm.

Đến 6h, nhiều điểm úng ngập xuất hiện trên địa bàn công ty quản lý, tập trung tại các khu vực Mỹ Đình, Mễ Trì, Tố Hữu, Phùng Hưng (Hà Đông), Yên Nghĩa, Thái Hà cùng một số tuyến phố khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong hơn 8 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và giông, tập trung tại các khu vực Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình và Láng.