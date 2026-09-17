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Nhịp sống Thủ đô

Giao thông hỗn loạn vì mưa lớn, gần trưa người dân vẫn 'chôn chân' giữa biển xe trên đường

Nhóm phóng viên

TPO - Mưa lớn, đường ngập khiến dòng phương tiện ở Hà Nội gần như đứng yên tại nhiều khu vực. Trong lúc chờ đợi giữa những hàng xe nối dài, một số người mở điện thoại đọc tin tức, tìm cách vượt qua thời gian ùn tắc.

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Khu vực đường Tố Hữu hướng về hầm chui Lê Văn Lương ùn tắc kéo dài, lòng đường chật kín phương tiện. Người dân di chuyển chậm trong mưa lớn.
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Nhiều người đưa xe lên vỉa hè, chờ dòng phương tiện phía trước di chuyển.
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Một số người tranh thủ dùng điện thoại kiểm tra thông tin trong lúc chờ dòng xe di chuyển.
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Phố Đào Tấn hướng vào trung tâm thành phố, ô tô nối đuôi thành hàng, kéo dài hàng trăm mét.
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Phố Tố Hữu ngập nước, dòng phương tiện ùn tắc kéo dài nhìn từ trên cao.
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Hàng xe nối dài trên Đại lộ Thăng Long.
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Hơn 10h, tình trạng ùn tắc trên nhiều tuyến phố vẫn chưa giảm. Việc di chuyển của người dân tiếp tục bị ảnh hưởng do ngập.

Nhiều tuyến phố "chìm" trong nước

Theo báo cáo nhanh của Công ty Thoát nước Hà Nội, mưa lớn do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam khiến lượng mưa tại nhiều khu vực đạt mức cao. Một số điểm đo ghi nhận lượng mưa gần hoặc vượt 200 mm, trong đó Từ Liêm đạt 199 mm, Hai Bà Trưng 188 mm, Tây Mỗ 177,3 mm và Cầu Giấy 175,4 mm.

Đến 6h, nhiều điểm úng ngập xuất hiện trên địa bàn công ty quản lý, tập trung tại các khu vực Mỹ Đình, Mễ Trì, Tố Hữu, Phùng Hưng (Hà Đông), Yên Nghĩa, Thái Hà cùng một số tuyến phố khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong hơn 8 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và giông, tập trung tại các khu vực Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình và Láng.

Nhóm phóng viên
#giao thông #Hà Nội #ngập úng #ùn tắc #mưa lớn #đường phố #điện thoại

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