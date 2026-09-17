Nhiều trường học tại Hà Nội thông báo phụ huynh đón con sớm

TPO - Lo ngại mưa kéo dài sẽ ảnh hưởng đến an toàn của học sinh, một số trường học tại Hà Nội thông báo phụ huynh đón con đầu giờ chiều.

Trường tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) trưa nay (17/9) thông báo phụ huynh đón con đầu giờ chiều.



Theo thông báo của trường này, học sinh sử dụng xe ô tô đưa đón của nhà trường, xe sẽ xuất phát lúc 14h. Phụ huynh được đề nghị liên hệ với giáo viên phụ trách xe để được cung cấp thông tin cụ thể về thời gian và lộ trình đưa đón của học sinh. Đối với học sinh được cha mẹ đón tại trường, thời gian đón là 14h15.

“Trường hợp, cha mẹ học sinh chưa thể đến đón học sinh đúng thời gian trên, nhà trường vẫn bố trí giáo viên tiếp tục quản lý, chăm sóc học sinh tại trường”, Trường tiểu học Nguyễn Siêu thông báo.

Trường THCS Cầu Giấy, phường Yên Hòa cũng có thông báo, mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường vẫn đang ngập, việc di chuyển có thể gặp khó khăn. Để phụ huynh sắp xếp thời gian và tuyến đường phù hợp, chiều nay có thể đón con từ 15h.

Học sinh đạp xe về trong mưa, đường ngập

Tương tự, bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vạn Phúc, phường Hà Đông cho biết, trường có hơn 1.000 học sinh, sáng nay có khoảng 70 em nghỉ học.

Theo bà Thu, 4h30 sáng thấy trời vẫn mưa to nên chủ động đưa ra phương án: Học sinh nào đường đến trường ngập, đi lại khó khăn, có thể ở nhà. Những em nào đến trường được, nhà trường vẫn dạy học và tổ chức ăn bán trú.

“Sở dĩ, trường phải đưa ra phương án mở là vì qua trao đổi với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, họ có ý kiến, nhiều phụ huynh phải đi làm, gặp khó khăn trong việc trông con”, bà Thu nói.

Theo bà Thu, với điều kiện hiện nay, nhà trường hoàn toàn có thể chuyển sang dạy học trực tuyến khi thời tiết bất thường. Nhưng trong kế hoạch, phải tính đến điều kiện thuận lợi cho cả phụ huynh.

Nhằm ứng phó với diễn biến thời tiết chiều nay có thể mưa kéo dài, gây ngập một số nơi, Trường tiểu học Vạn Bảo sẽ ra thông báo, phụ huynh có thể đến trường đón con sớm. Những phụ huynh không đón sớm được, nhà trường vẫn tiếp tục trông đến chiều muộn.

Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cơ sở A cũng thông báo học sinh học hết tiết 2. Cha mẹ học sinh sắp xếp đón con vào lúc 15h5p. Học sinh đi xe tuyến, sẽ ra về lúc 15h45.

Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành cho biết, sẽ tổ chức dạy học đến hết tiết 3, cha mẹ học sinh đón con vào 15h30.

Học sinh ở xa hoặc tại khu vực có nguy cơ ngập úng cao có thể được cha mẹ đón sớm hơn để bảo đảm an toàn. Những em chưa được bố mẹ đón, tiếp tục ở lại trường.

Trường này đề nghị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh tự đi về phải quan sát kỹ, không đi vào nơi ngập sâu, tránh xa dây điện, cột điện, tủ điện, cây đổ, vật cản và các khu vực nguy hiểm.

Đêm qua, Hà Nội mưa lớn, gây ngập nhiều tuyến đường khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Tương tự, Trường tiểu học Kim Liên sáng nay cũng có hơn 50 học sinh nghỉ học. Trường này cũng đưa ra thông báo, trong ngày mưa ngập, học sinh đi lại khó khăn có thể ở nhà. Học sinh đến trường, buổi chiều phụ huynh có thể đón sớm.

Một số trường ngập nặng như: Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ), Trường Tiểu học Phương Canh (phường Xuân Phương)… thông báo cho học sinh nghỉ học từ sáng sớm. Lí do, đường vào trường ngập sâu, học sinh, phụ huynh gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh không đưa con đến trường, đồng thời chủ động sắp xếp việc chăm sóc học sinh tại nhà trong thời gian nghỉ học.

Trong khi đó, nhiều trường tư thục thông báo từ 6 giờ sáng về việc chuyển sang học trực tuyến hoặc cho học sinh nghỉ học.

Phụ huynh mong nhà trường ứng phó sớm

Được biết, ngay trong sáng nay, một số phụ huynh đã đến trường đón con về. Thậm chí, một số học sinh tự đạp xe về nhà trong thời tiết mưa, đường ngập nên bị ướt.

Trao đổi với PV, đại diện của Sở GD&ĐT Hà Nội, riêng khối mầm non, từ sáng sớm, đơn vị đã có chỉ đạo các nhà trường chủ động, linh hoạt phương án đón trẻ.

Cụ thể, những trường ở khu vực không bị ngập nước, có thể đón trẻ bình thường, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đi làm. Trường ở khu vực ngập, thông báo cho trẻ ở nhà.

Trong chỉ đạo gửi các trường học trưa nay, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, các trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục. Hoạt động ngoài trời, tập thể không được tổ chức tại khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ hoặc mất an toàn.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu nhà trường thiết lập kênh thông tin xuyên suốt với cha mẹ học sinh để phối hợp quản lý, đón trả trẻ an toàn; không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc nơi đã được cảnh báo nguy hiểm.

Đối với trường có học sinh bán trú, nhà trường phải chuẩn bị phương án chăm sóc, nơi nghỉ, nước uống, lương thực, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu trong trường hợp học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm. Việc bàn giao, di chuyển học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.