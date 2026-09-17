Đà Nẵng: Xây trường chậm tiến độ, hàng trăm học sinh phải đi học nhờ

TPO - Theo tiến độ, công trình sẽ hoàn thành trước khai giảng nhưng đã trễ hẹn. Vì vậy nhà trường phải gửi toàn bộ học sinh khối 4, 5, với 18 lớp sang Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố học.

Công trình Trường Tiểu học Phù Đổng (cơ sở 1, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Bạch Đằng Đà Nẵng là nhà thầu thi công, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Nam là nhà thầu phụ.

Công trình được khởi công ngày 15/1/2026, thời gian thi công 208 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng, thời hạn hoàn thành ngày 11/8/2026. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công trình vẫn đang dang dở.

Năm học mới đã bắt đầu 2 tuần, công trình Trường Tiểu học Phù Đổng vẫn ngổn ngang. Ảnh: Thanh Hiền..

Theo ghi nhận, các khối nhà 4 tầng mới xong phần thô, một số tầng vẫn còn nguyên giàn giáo. Giữa sân trường ngổn ngang gạch đá, sắt thép...

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo nhà trường cho hay theo tiến độ, công trình sẽ hoàn thành trước khai giảng nhưng đã trễ hẹn. Vì vậy nhà trường phải gửi toàn bộ học sinh khối 4, 5, với 18 lớp sang Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố học. Còn các em khối 1, 2, 3 học ở cơ sở 2.

Cung Văn hóa thiếu nhi cách trường khoảng 4km, các phòng học tại đây để dạy các môn năng khiếu nên gây bất tiện trong việc đưa đón, học tập cho phụ huynh và học sinh.

"Nhà trường rất mong công trình sớm hoàn thành để đưa toàn bộ học sinh ở các khối lớp về học", lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Đà Nẵng sắp bước vào mùa mưa bão, nhiều người lo ngại đến 11/11 liệu công trình có hoàn thành?

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng (BQL), qua kiểm tra, rà soát hồ sơ dự án, quá trình thực hiện hợp đồng và tình hình thi công thực tế,

BQL xác định một trong những nguyên nhân chậm tiến độ là do việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi công và huy động nhân lực, vật tư của nhà thầu còn hạn chế; việc dự báo, xây dựng phương án dự phòng chưa kịp thời.

Đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu do vi phạm tiến độ thực hiện công trình. Nhà thầu cũng đã cam kết hỗ trợ các khoản chi phí phát sinh hợp lý cho nhà trường trong thời gian sử dụng địa điểm mượn để tổ chức dạy học.

Hiện BQL đã điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình Trường Tiểu học Phù Đổng đến ngày 11/11/2026



Đơn vị yêu cầu nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết để kiểm soát việc hoàn thành từng hạng mục, tăng cường nhân lực, thiết bị và các mũi thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời hạn, bảo đảm chất lượng, an toàn và đầy đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Trường Tiểu học Phù Đổng được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 108 tỷ đồng.

Trường tiểu học Phù Đổng (cơ sở 1) ra đời từ năm 1890, đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo yêu cầu sử dụng



Năm 2024, HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua chủ trương đầu tư xây mới với kinh phí hơn 108 tỷ đồng nhằm đảm bảo an toàn cho thầy và trò nơi đây.