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Xã hội

Trung tâm y tế Hoàng Mai ngập sâu trong lũ

Ngọc Tú

TPO - Mưa lớn khiến nước sông Hoàng Mai dâng cao, tràn vào Trung tâm Y tế Hoàng Mai. Hơn 50 bệnh nhân được chuyển lên tầng 2, công an dùng thuyền hỗ trợ đưa người và thuốc men ra vào giữa dòng nước lũ.

Nước lũ bủa vây Trung tâm Y tế Hoàng Mai (Nghệ An), bệnh nhân phải chuyển lên tầng 2 tiếp tục điều trị.
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Trung tâm Y tế Hoàng Mai nằm sát sông Hoàng Mai (phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An﻿). Từ chiều 16/9, mưa lớn﻿, nước lũ trên sông dâng cao. Đến khoảng 16h cùng ngày, nước bắt đầu tràn vào gây ngập đường đi và toàn bộ khuôn viên tầng 1 của Trung tâm y tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khám, chữa bệnh.
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Nước lũ﻿ trên tuyến đường dẫn vào Trung tâm Y tế Hoàng Mai có nơi ngập sâu 70-90 cm, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Người dân đến khám, cấp cứu phải tìm cách vượt qua dòng nước để tiếp cận cơ sở y tế.
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Khuôn viên tầng 1 của trung tâm cũng chìm trong nước lũ với mức ngập khoảng 50 cm. Nước tràn vào nhiều khu vực chức năng, nơi đang bố trí máy móc, thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.
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Ngay khi nước dâng, Trung tâm Y tế Hoàng Mai đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên khẩn trương di chuyển, kê cao đồ đạc, thiết bị, thuốc và vật tư nhằm hạn chế thiệt hại.
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Tầng 1 của trung tâm có nhiều khoa, phòng quan trọng như Dược, Cận lâm sàng, Xét nghiệm, Khám Tai - Mũi - Họng, Ngoại, Nội, Cấp cứu và khu vực vật tư. Đây đều là những nơi có nhiều thiết bị, thuốc men và vật dụng phục vụ điều trị.
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Để bảo đảm an toàn, toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại tầng 1 được cán bộ y tế khẩn trương đưa lên tầng 2. "Tôi vào từ chiều 16/9 vì bị tiểu đường. Sau khi thăm khám thì nước lũ dâng nhanh ngập toàn bộ tầng 1 nên tôi được chuyển lên đây để tiếp tục điều trị. Giờ chờ khoẻ hơn chút và nước rút là bác sĩ cho về", ông Trần Đức Hải (SN 1960, trú phường Quỳnh Mai) nói.
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Dù cơ sở bị ngập, hoạt động khám, cấp cứu vẫn được duy trì. Điều dưỡng Trương Quang Lợi (Khoa Cấp cứu) cho biết từ chiều 16/9, đơn vị vẫn tiếp nhận người dân đến thăm khám, cấp cứu. Khoảng 10 trường hợp đã được tiếp nhận trong khoảng thời gian này.
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Sau khi được cấp cứu, những bệnh nhân nhẹ và sức khỏe ổn định, được làm thủ tục trở về nhà. Trường hợp cần tiếp tục theo dõi được chuyển lên tầng 2 để điều trị. "Khi nước lũ tràn vào trung tâm, khoảng 50 bệnh nhân có tình trạng nhẹ, sức khỏe ổn định hoặc đã khỏi bệnh được cho về nhà. Hiện trung tâm còn khoảng 52 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị", anh Trương Quang Lợi nói.
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Công an phường Hoàng Mai huy động thuyền vận chuyển bệnh nhân, thuốc và các vật tư cần thiết ra vào trung tâm. Sự hỗ trợ này giúp hoạt động khám, chữa bệnh được duy trì giữa lúc nước ngập.
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Đến chiều 17/9, khuôn viên Trung tâm Y tế Hoàng Mai vẫn đang ngập sâu trong nước lũ.
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Nước lũ bao quanh Trung tâm Y tế Hoàng Mai, song các y, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên vẫn bám trụ, vừa chăm sóc người bệnh, vừa chủ động ứng phó với tình hình. Mục tiêu được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và duy trì việc cấp cứu, điều trị trong điều kiện mưa lũ.
Ngọc Tú
#Nghệ An #nước lũ #lũ lụt #trung tâm y tế #nước lũ bủa vây #bác sỹ #người bệnh #lũ bủa vây trung tâm y tế

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