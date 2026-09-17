Trung tâm y tế Hoàng Mai ngập sâu trong lũ

TPO - Mưa lớn khiến nước sông Hoàng Mai dâng cao, tràn vào Trung tâm Y tế Hoàng Mai. Hơn 50 bệnh nhân được chuyển lên tầng 2, công an dùng thuyền hỗ trợ đưa người và thuốc men ra vào giữa dòng nước lũ.