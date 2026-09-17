Trung tâm y tế Hoàng Mai ngập sâu trong lũ

TPO - Mưa lớn khiến nước sông Hoàng Mai dâng cao, tràn vào Trung tâm Y tế Hoàng Mai. Hơn 50 bệnh nhân được chuyển lên tầng 2, công an dùng thuyền hỗ trợ đưa người và thuốc men ra vào giữa dòng nước lũ.
Khuôn viên tầng 1 của trung tâm cũng chìm trong nước lũ với mức ngập khoảng 50 cm. Nước tràn vào nhiều khu vực chức năng, nơi đang bố trí máy móc, thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.
Tầng 1 của trung tâm có nhiều khoa, phòng quan trọng như Dược, Cận lâm sàng, Xét nghiệm, Khám Tai - Mũi - Họng, Ngoại, Nội, Cấp cứu và khu vực vật tư. Đây đều là những nơi có nhiều thiết bị, thuốc men và vật dụng phục vụ điều trị.
Công an phường Hoàng Mai huy động thuyền vận chuyển bệnh nhân, thuốc và các vật tư cần thiết ra vào trung tâm. Sự hỗ trợ này giúp hoạt động khám, chữa bệnh được duy trì giữa lúc nước ngập.