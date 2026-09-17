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Trang trọng lễ an táng 17 liệt sĩ chung một ngôi mộ ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Sau nhiều năm được người dân gìn giữ, chăm lo hương khói, 17 hài cốt trong ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng được cất bốc, truy điệu và an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình.

Video: Lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ tại Đà Nẵng. Video: Hoài Văn.
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Lễ an táng và truy điệu 17 hài cốt liệt sĩ được diễn ra trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng, sáng 17/9. Ảnh: Hoài Văn.
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Đây là những cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 hy sinh trong trận chiến đấu tại khu vực Đồi Thị﻿, quận lỵ Hiệp Đức.
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Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh anh hùng, liệt sĩ - những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
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Không khí trang nghiêm tại buổi lễ an táng và truy điệu.﻿
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Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu V đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.
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Khu mộ tập thể liệt sĩ được tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức.
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Sau hơn nửa thế kỷ, 17 người lính đã có một nơi an nghỉ trang nghiêm trên chính mảnh đất từng chứng kiến những ngày chiến đấu khốc liệt. Hành trình tìm kiếm và tri ân những người đã khuất tiếp tục được nối dài bằng ký ức, trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay.

Từ 26/4 đến 30/4/1970, tại Đồi Thị diễn ra những trận chiến đấu ác liệt. Giữa mưa bom, bão đạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và nằm lại trên mảnh đất Hiệp Đức.

Năm 1988, ông Võ Đình Thế, quê xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng, phát hiện và cất bốc khu mộ tại đồi Xây Dựng, khối phố An Đông, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thôn An Đông, xã Hiệp Đức.

Sau khi cất bốc, khu mộ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Nhân dân Gò Cao, thôn Thu Bồn, xã Thu Bồn. Từ đó, ông Thế âm thầm chăm sóc, hương khói cho các liệt sĩ suốt nhiều năm.

Những thông tin do ông Võ Đình Thế cung cấp, cùng lời kể của những người từng biết về khu mộ, trở thành nguồn tư liệu quan trọng trong quá trình tìm kiếm, xác minh.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đà Nẵng tiến hành khảo sát, xác minh và tìm kiếm trong thời gian dài để làm rõ nguồn gốc khu mộ. Kết quả xác minh cho thấy đây là mộ liệt sĩ tập thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh trong trận chiến đấu tại khu vực Đồi Thị từ ngày 26/4/1970 đến 30/4/1970.

Hoài Văn
#liệt sĩ #Đà Nẵng #an táng #chiến tranh #nghĩa trang #quân đội #hy sinh

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