Bộ Ngoại giao cảnh báo sau vụ giải cứu 10 ngư dân Việt tại Malaysia

TPO - Nhóm gồm 10 người Việt sang Malaysia làm thuê cho một chủ tàu cá ở bang Perak, nhưng rơi vào hoàn cảnh cùng cực nên đã phải cầu cứu và làm đơn gửi các cơ quan chức năng Việt Nam đề nghị hỗ trợ.

Nhóm 10 ngư dân Việt Nam được giải cứu ở Malaysia. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 27/8, sau khi nhận được thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đề nghị hỗ trợ 10 ngư dân gặp khó khăn khi đang làm việc tại bang Perak, Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã khẩn trương xác minh thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và liên hệ trực tiếp với nhóm 10 ngư dân.

Theo trình bày của nhóm, 10 người sang Malaysia làm thuê cho một chủ tàu cá từ tháng 2 năm nay. Trong quá trình làm việc, họ bị thu giữ toàn bộ hộ chiếu, thường xuyên không được cung cấp đầy đủ thực phẩm, nước uống và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, có thời điểm bị bỏ đói nhiều ngày. Do cùng cực, các ngư dân đã liên hệ cầu cứu gia đình làm đơn gửi các cơ quan chức năng của Việt Nam đề nghị giúp đỡ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã bố trí phương tiện để đưa 10 ngư dân di chuyển đến địa điểm an toàn ở thủ đô Kuala Lumpur và đảm bảo ăn ở, sinh hoạt cho họ. Đại sứ quán Việt Nam cũng đã triển khai các biện pháp cần thiết để cấp giấy tờ, hỗ trợ nhóm trình báo cảnh sát địa phương và hoàn tất thủ tục xuất cảnh với cơ quan quản lý di trú của Malaysia. Sau đó 10 ngư dân Việt Nam đã được cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đưa ra sân bay và làm thủ tục trở về Việt Nam an toàn.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Ngoại giao nhắc lại khuyến cáo người lao động Việt Nam cẩn trọng khi ra nước ngoài làm việc. Trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc cần kiểm chứng bên tuyển dụng là ai, địa điểm làm việc ở đâu, hợp đồng tuyển dụng ra sao, tiền lương và điều kiện cư trú lao động như thế nào; không tin những lời hứa miệng hoặc chuyển tiền cho môi giới thiếu minh bạch, hoặc đi làm theo những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

Đại diện Bộ Ngoại giao cũng lưu ý rằng khi ra nước ngoài, người lao động phải giữ bản sao giấy tờ và duy trì liên lạc với gia đình, sớm thông báo cho cơ quan chức năng sở tại hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại nếu bị đe dọa, giữ hộ chiếu hoặc bị cưỡng ép làm việc.

Công dân gặp khó khăn có thể liên hệ qua đường dây nóng của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam, hoặc đường dây nóng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoạt động 24/7.