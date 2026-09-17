Lâm Đồng phê bình một Chủ tịch xã

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê bình Chủ tịch UBND xã Phan Sơn do chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ, để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm dọc quốc lộ 28B.

Ngày 17/9, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình không phép, đấu nối trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ dọc quốc lộ 28B.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê bình Chủ tịch UBND xã Phan Sơn vì chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo trước đó; chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người dân lấn chiếm, tái lấn chiếm, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép và chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm dọc quốc lộ 28B.

Một công trình lấn chiếm trên quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Ninh Gia, Tà Hine, Phan Sơn, Sông Lũy và Lương Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên quốc lộ 28B.

Đối với các trường hợp còn vi phạm hoặc phát sinh qua kiểm tra của tổ công tác liên ngành, chính quyền địa phương phải vận động, yêu cầu tự giác khắc phục, tháo dỡ công trình vi phạm. Trường hợp không chấp hành, phải kiên quyết xử lý và tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Yêu cầu tháo dỡ công trình của 9 hộ dân

Riêng xã Phan Sơn, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu địa phương có văn bản đề nghị Nhà máy Thủy điện Bắc Bình phối hợp tháo dỡ các công trình vi phạm của 9 hộ dân lấn chiếm đất thuộc khu vực lòng hồ thủy điện. Việc tháo dỡ phải hoàn thành trong tháng 9.

Một đoàn trên quốc lộ 28B nhìn từ trên cao.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cá nhân, tổ chức, chủ cơ sở kinh doanh hàng quán, điểm dừng nghỉ dọc tuyến quốc lộ 28B ký cam kết không vi phạm, tái vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Các cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện ra, vào. Nếu để xảy ra mất trật tự, an toàn giao thông hoặc tai nạn, chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp với 5 địa phương trong quá trình cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và lấn chiếm đất hành lang. Sở Xây dựng tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình không phép và đấu nối trái phép trên tuyến quốc lộ 28B.