Xử nghiêm cán bộ, đảng viên chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, sai trái, xấu độc

TPO - Theo yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ kỷ luật phát ngôn; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, thông tin sai trái, xấu độc hoặc có hành vi, phát ngôn vi phạm chuẩn mực đạo đức trên mạng xã hội.

Giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kế hoạch của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Kế hoạch nhằm cụ thể hoá các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 07, bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng, hệ thống chính trị; tạo chuyển biến thực chất trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch nhấn mạnh, cần đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nếp sống văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; thực hiện tốt quan điểm "dân là gốc", tôn trọng, lắng nghe, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, bức xúc chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng, văn hóa ứng xử liêm chính, chuyên nghiệp; thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn thể chế, rào cản hành chính…

Bên cạnh đó, là việc cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc 3 nhóm tiêu chí nêu gương (bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ Nhân dân), trước hết đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và người đứng đầu các cấp; công khai cam kết cá nhân; lấy sản phẩm thực tế, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo bắt buộc trong công tác đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Kịp thời thay thế cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

Kế hoạch nêu nhiều nhiệm vụ cụ thể đối với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Trong đó, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo rà soát, thể chế hóa các quy định của Đảng thành văn bản quy phạm pháp luật về chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công vụ, cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung (báo cáo Ban Bí thư trong quý II/2027).

Đảng ủy Chính phủ rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định về văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa ứng xử của công chức, viên chức, người lao động; đưa các nội dung này vào hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước (hoàn thành trong quý III/2027).

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý, kịp thời thay thế cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm (báo cáo kết quả thực hiện hằng năm).

Theo kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ kỷ luật phát ngôn; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, thông tin sai trái, xấu độc hoặc có hành vi, phát ngôn vi phạm chuẩn mực đạo đức trên mạng xã hội.

Trong số các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương thực hiện xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và ý kiến đóng góp của Nhân dân về đạo đức, lối sống, thực thi công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp.

Cùng với đó, thiết lập và vận hành các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Nhân dân trên nền tảng số; liên thông dữ liệu giữa kênh phản hồi số của MTTQ Việt Nam với hệ thống tiếp nhận ý kiến cử tri, dân nguyện của Quốc hội, HĐND các cấp.

Một nhiệm vụ nữa, là chỉ đạo Trung ương Đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước học tập, thực hành theo Bác; triển khai các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường để thế hệ trẻ tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo kết quả phong trào và sự phát triển của thanh thiếu nhi (báo cáo kết quả thực hiện hằng năm).