Xe tập lái va chạm ô tô tải đậu bên đường, giáo viên dạy lái tử vong

TPO - Đang lưu thông trên đường, một chiếc ô tô tập lái xảy ra va chạm với ô tô tải đang đỗ cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến thầy giáo dạy lái tử vong.

Ngày 17/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, khiến một thầy giáo dạy lái xe tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.A.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h50 cùng ngày, tại Km11+700 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, thuộc địa phận buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tập lái và ô tô tải.

Thời điểm trên, xe tập lái biển số 47C-34855 do ông B.C.H (SN 2008, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở theo giáo viên dạy lái là ông P.T.T. (SN 1993, trú xã Ea Kly) lưu thông hướng từ Quốc lộ 27 đi Quốc lộ 26 .Khi đến địa điểm trên, xe tập lái đã xảy ra va chạm với ô tô tải đang đỗ cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến nam giáo viên dạy lái xe tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do người điều khiển xe tập lái không chú ý quan sát. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.