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Vỡ bờ kênh ở Thanh Hóa

Phạm Trường

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hoạt dâng cao, bờ kênh T2 qua xã Tống Sơn (Thanh Hóa) bị tràn và vỡ một đoạn dài khoảng 40 m, gây ảnh hưởng hàng trăm ha sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Chiều 17/9, ông Nguyễn Văn Thịnh - Chủ tịch UBND xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa) - cho biết trưa cùng ngày trên địa bàn xảy ra sự cố vỡ bờ kênh T2 tại khu vực Rú Khép qua thôn Đô Mỹ.

Theo lãnh đạo địa phương, mưa lớn nhiều ngày qua cộng với việc nước sông Hoạt dâng cao khiến một số đoạn kênh bị tràn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gia cố, đồng thời chủ động xả tràn về phía đồng để giảm áp lực nước.

Khoảng 12h30 ngày 17/9, nước lũ từ sông Hoạt đổ về quá lớn. Để ngăn nước sông tràn ngược, địa phương buộc phải đóng cống kênh T2. Khi cống đóng, áp lực nước dồn lên bờ kênh tăng cao, dẫn đến một đoạn kênh bị vỡ dài khoảng 40 m.

"Bờ kênh gặp sự cố là đê đất đã lâu năm, bao quanh khu sản xuất nông nghiệp và cách vị trí vỡ năm trước khoảng 70 m", ông Thịnh thông tin với phóng viên Tiền Phong.

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Vị trí bờ kênh T2 tràn, vỡ.
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Chính quyền địa phương gia cố các vị trí khác bị tràn, có nguy cơ vỡ.

Lãnh đạo UBND xã Tống Sơn cũng cho biết sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực để nắm tình hình. Do đoạn bờ đã bị vỡ, nước sông Hoạt lại đang dâng cao nên việc gia cố tại vị trí này không còn khả thi.

Nước từ kênh tràn ra sẽ ảnh hưởng đến 100 ha lúa, 40 ha nuôi trồng thủy sản và 20 hộ dân bị ngập sâu phải di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 13 đến 17/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 300-450 mm. Mưa lũ làm ít nhất 344 hộ có nhà bị ngập, 4 nhà bị sập, một nhà tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do sạt lở, đá lăn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, 35 địa phương đã sơ tán 416 hộ với 1.669 người đến nơi an toàn. Các khu vực sơ tán được bố trí lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày 17/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao tại nhiều khu vực.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #sông Hoạt #vỡ kênh #mưa lớn #ngập lụt #sơ tán #thiệt hại

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