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Một người trèo lên vòm cầu rồi cố thủ nhiều giờ

Văn Quân

TPO - Các lực lượng TPHCM đang tiến hành giải cứu một người leo lên cầu Cỏ May cao hàng chục mét rồi cố thủ, không xuống.

Clip ghi lại một người leo cầu Cỏ May và cố thủ nhiều giờ liền.

Đến 19 giờ 30 phút, ngày 17/9, lực lượng chức năng đang tổ chức phong tỏa hiện trường, bố trí cứu hộ khu vực cầu Cỏ May (điểm giao giữa phường Bà Rịa và Phước Thắng, TPHCM) khi xuất hiện một nam thanh niên leo lên trên vòm cầu cao hàng chục mét.

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Đối tượng nghi ngáo đá cố thủ trên cầu Cỏ May nhiều giờ.

Việc phong tỏa hiện trường khiến hàng loạt phương tiện trên cầu Cỏ May phải di chuyển chậm trên hướng di chuyển vào Vũng Tàu, có thời điểm các xe xếp hàng kéo dài nhiều kilomet.

Mái vòm thép của cầu Cỏ May có điểm cao nhất hơn 26m so với mặt đất, được hoàn tất thi công từ năm 2023 để chỉnh trang diện mạo của tuyến cửa ngõ vào khu vực Vũng Tàu.

Theo thông tin từ người dân khu vực, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, một thanh niên mặc quần áo đen, có biểu hiện khác thường leo theo các trụ vòm lên phía trên cao cầu Cỏ May nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Có thời điểm, người này đã xuống đất nhưng sau đó lại leo trở lại lên cao. Dù lực lượng chức năng đã thuyết phục nhưng người này vẫn ở trên mái vòm cầu.

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Các lực lượng đang triển khai cứu hộ (ghi nhận lúc 19h30 phút).

Đến khoảng 19 giờ 30, các lực lượng đã điều tiết giao thông, thông thoáng.

Hiện lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM cùng nhiều lực lượng vẫn đang tích cực triển khai giải cứu nam thanh niên trên.

Văn Quân
#Ngáo đá #Cầu Cỏ May #Bà Rịa #Vũng Tàu #TPHCM #Phước Thắng

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