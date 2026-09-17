Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Một người ở Thái Nguyên rơi xuống suối tử vong

Thanh Hiếu

TPO - Sau khi rời nhà người thân, gia đình không liên lạc được với ông T và phát hiện xe máy của nạn nhân bên bờ suối. Chính quyền địa phương và nhân dân đã xuyên đêm tìm kiếm, đến sáng 17/9 phát hiện thi thể nạn nhân.

Ngày 17/9, UBND xã Phú Lạc (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn xã vừa có một trường hợp tử vong do rơi xuống suối và bị nước cuốn trôi.

Trước đó, ngày 16/9, ông Nguyễn Văn T (SN 1976, trú tại xóm Quyết Tâm, xã Phú Lạc) đến thăm người thân tại xóm Hợp Thành (xã Phú Lạc). Khoảng 21h cùng ngày, ông T điều khiển xe máy rời nhà người thân trở về nhà tại xóm Quyết Tâm. Tuy nhiên, sau đó người thân không liên lạc được với ông T.

814609703-1655740019486174-7937894981408814283-n.jpg
Xe máy của nạn nhân bên bờ suối.

Đến khoảng 0h30 ngày 17/9, gia đình phát hiện xe máy của nạn nhân nằm dưới suối, đoạn qua xóm Hợp Thành nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương và nhân dân đã xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 9h35 ngày 17/9, thi thể nạn nhân được tìm thấy, cách vị trí gặp nạn khoảng 250m.

Sau khi làm các thủ tục liên quan, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Mưa lớn nhiều khu vực, sạt lở trên Quốc lộ 3B

Liên quan đến tình hình mưa lũ, ngày 17/9 UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trên Quốc lộ 3B, đoạn qua xã đã xảy ra sự cố sạt lở taluy dương nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 17h ngày 16/9, tại Km119+610 một khối lượng lớn đất, đá từ trên cao tràn xuống mặt Quốc lộ 3B khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc hoàn toàn.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, trang thiết bị và nhân lực khẩn trương thu dọn đất đá, mở đường. Đến sáng 17/9, đất đá tại khu vực sạt lở đã được xử lý, các phương tiện lưu thông trở lại.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Tử vong #Suối #Sạt lở đất #Mưa lớn #Tai nạn #Cứu hộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe