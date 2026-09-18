Tung tin 'vỡ đê' giữa lúc mưa lũ, người đàn ông bị phạt 15 triệu đồng

TPO - Sau khi tải một video về tình hình ngập lụt ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh), người đàn ông đã cắt ghép, chỉnh sửa rồi đăng tải với nội dung “vỡ đê”. Hành vi này khiến ông bị cơ quan công an xử phạt 15 triệu đồng.

Ngày 18/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính ông L. H. P. (45 tuổi, trú xã Hương Khê) 15 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan tình hình mưa lũ.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện tài khoản Facebook có tên P. L. đăng tải nội dung: “Phường Sông Trí - Hà Tĩnh: Vỡ đê, trường học và nhà dân chìm trong biển nước”.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là ông L. H. P. và mời người này đến làm việc.

Ông L. H. P. (áo trắng) tại buổi làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, ông P. thừa nhận, ngày 15/9, sau khi xem một video phát trực tiếp trên Facebook phản ánh tình hình mưa, ngập tại nhà dân và trường học ở phường Sông Trí, ông đã tải video về, cắt ghép, chỉnh sửa, rồi đăng công khai trên tài khoản cá nhân.

Nội dung bài đăng sau đó thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông P. thừa nhận, việc đăng tải thông tin khi chưa kiểm chứng là sai, gây ảnh hưởng đến dư luận.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính ông L. H. P. số tiền 15 triệu đồng.