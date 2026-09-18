Mưa lớn, đường bê tông xuất hiện 8 vết nứt ngang, đất rẫy sụt lún ở Lâm Đồng

TPO - Sau nhiều ngày mưa lớn, đoạn đường bê tông dài khoảng 350m ở phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện 8 vết nứt ngang, có sâu tới 50cm.

Ngày 18/9, ông Võ Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương vừa có báo cáo nhanh về tình trạng nứt, sụt lún và có nguy cơ sạt trượt tại tổ dân phố 10 Đắk Ha.

Qua kiểm tra, tại tuyến đường bê tông dài khoảng 350m, nằm trên địa hình dốc và kết nối trực tiếp với quốc lộ 28, xuất hiện khoảng 8 vị trí nứt ngang, cách nhau 10-15m trên mặt đường. Các khe nứt rộng khoảng 15-20cm, sâu phổ biến 20-30cm. Một số vị trí ghi nhận vết nứt sâu khoảng 50cm.

Tuyến đường bê tông tại tổ dân phố 10 Đắk Ha bị nứt ngang.

Đáng chú ý, tình trạng nứt không chỉ xảy ra trên mặt đường mà đã lan sang khu vực đất sản xuất liền kề. Một số vị trí đất rẫy của người dân xuất hiện nứt, sụt lún cục bộ.

Theo UBND phường Bắc Gia Nghĩa, hiện tượng trên xuất hiện sau nhiều ngày mưa lớn. Nền đất ngậm nước, địa hình dốc và đặc điểm đất dạng sét được nhận định là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất ổn định nền đất. Đến thời điểm kiểm tra, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở và các công trình khác.

Ngay sau khi nhận tin chiều 17/9, ông Võ Hoàng Sơn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp với Ban Tự quản tổ dân phố 10 Đắk Ha khoanh vùng, cảnh báo các vị trí nguy hiểm.

Một số vị trí đất rẫy của người dân cũng xuất hiện nứt và sụt lún cục bộ.

Một vị trí sụt lún.

Sau đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt trượt, chủ động di chuyển người và tài sản khi cần thiết. Tổ dân phố thường xuyên theo dõi diễn biến tại hiện trường, kịp thời báo cáo khi xuất hiện vết nứt mới hoặc các dấu hiệu bất thường.

"Trong thời gian mưa còn kéo dài, địa phương phải thường xuyên theo dõi diễn biến, kịp thời phát hiện các vết nứt mới hoặc vết nứt mở rộng để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân", ông Sơn nói.

Về lâu dài, UBND phường Bắc Gia Nghĩa đề nghị cơ quan chuyên môn của tỉnh khảo sát, đánh giá nguyên nhân, phạm vi và mức độ nguy hiểm. Địa phương cũng đã đề nghị Sở Xây dựng đánh giá ảnh hưởng đối với tuyến đường, hướng dẫn giải pháp kỹ thuật trước mắt và nghiên cứu phương án xử lý lâu dài.