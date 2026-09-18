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Người lính

Indonesia đón tàu sân bay đầu tiên

Bình Giang

TPO - Hôm nay (18/9), Indonesia đón tàu sân bay đầu tiên của nước này. Đó là con tàu chiến cũ của Ý mà Chính phủ Indonesia cho biết sẽ giúp họ tăng cường năng lực an ninh hàng hải và ứng phó thảm họa quốc gia.

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Tàu sân bay đầu tiên của Indonesia. (Ảnh: AP)

Tàu ITS Giuseppe Garibaldi, 41 năm tuổi, có khả năng hỗ trợ trực thăng, các máy bay cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Khi cập cảng thuộc căn cứ hải quân tại Tanjung Priok, Bắc Jakarta, vào sáng nay, con tàu được chào đón bằng một nghi lễ quân sự.

Ý dừng vận hành con tàu từ năm 2024, sau đó đồng ý chuyển giao tàu sân bay này cho Indonesia vào tháng 3 năm nay, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Ý đang tìm kiếm các hợp đồng bán tàu ngầm và máy bay cho Indonesia. Việc tặng tàu sân bay cũng giúp Ý tiết kiệm chi phí tháo dỡ và loại biên con tàu.

Indonesia trở thành quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á sở hữu tàu sân bay. Quốc gia đầu tiên là Thái Lan, với tàu HTMS Chakri Naruebet - được đưa vào hoạt động từ năm 1997, sau khi mua từ Tây Ban Nha.

Tàu sân bay sẽ chính thức được biên chế vào Hải quân Indonesia vào tuần tới với tên gọi KRI Gajah Mada - đặt theo tên vị tướng và nhà lãnh đạo quân sự nổi tiếng của đế chế Majapahit thế kỷ XIV.

Việc mua lại tàu Garibaldi đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt giữa các chuyên gia quốc phòng, các nhà kinh tế và chính trị gia đối lập ở Indonesia.

Họ đặt câu hỏi liệu Indonesia có thực sự cần một tàu sân bay hay không, cũng như liệu chính phủ có nên chi hàng triệu đô la để nâng cấp và vận hành tàu chiến đã cũ trong bối cảnh áp lực tài chính trong nước ngày càng gia tăng hay không.

Bộ Tài chính Indonesia đã phê duyệt khoản tiền 450 triệu USD cho chương trình tàu sân bay vào năm 2025. Tuy nhiên, một số nghị sĩ cho rằng tổng chi phí có thể lên tới khoảng 900 triệu USD.

Bình Giang
Theo AP
#Tàu sân bay #Indonesia

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