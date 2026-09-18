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Hé lộ 2 vị trí nghi có mộ tập thể 25 liệt sĩ ở Hải Vân

Ngọc Văn

TPO - Từ lời kể của một nhân chứng về việc từng chở 25 thi thể bộ đội cách mạng đến chôn tại đèo Hải Vân năm 1970, lực lượng chức năng vừa khoanh vùng 2 vị trí có nhiều dấu hiệu trùng khớp, mở ra hy vọng tìm thấy mộ liệt sĩ tập thể sau hơn nửa thế kỷ.

Ngày 18/9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế do Đại tá Hà Văn Ái , Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, làm trưởng đoàn tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực bắc đèo Hải Vân, thuộc địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

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Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế, dẫn đầu đoàn công tác khảo sát, xác minh mộ liệt sĩ tại bắc đèo Hải Vân, Huế.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/7, ông Lê Chức (SN 1938, nguyên lái xe chế độ cũ, hiện sinh sống tại Mỹ) cung cấp thông tin về việc từng chở 25 thi thể bộ đội cách mạng đến chôn tại khu vực cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1 km, gần Quốc lộ 1 vào năm 1970.

Từ nguồn thông tin này, ngày 20/8, Tổ giúp việc cho Phó Thủ tướng Chính phủ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam sử dụng phương pháp tìm vết không ảnh trên vệ tinh, xác định 4 vị trí ở phía bắc đỉnh đèo Hải Vân có khả năng liên quan.

Bốn vị trí được xác định lần lượt tại khu vực Km902+60, Km902+550, Km902+720 và Km902+H10, dọc Quốc lộ 1.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ CHQS TP. Huế chỉ đạo Đội 192 phối hợp các cơ quan, đơn vị và nhân chứng địa phương tổ chức khảo sát thực địa. Qua đối chiếu, hai vị trí tại Km902+60 và Km902+H10 có nhiều điểm trùng khớp với nguồn thông tin, được đánh giá có cơ sở xác định cao hơn.

Tại vị trí Km902+60, đoàn khảo sát ghi nhận khu vực địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích khoảng 150 m2, phù hợp với mô tả về địa điểm chôn hài cốt liệt sĩ. Trong khi đó, vị trí Km902+H10 có địa hình dốc thoải xuống khe, diện tích khoảng 120 m2, tương đồng với vị trí được xác định qua dữ liệu vệ tinh.

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Đoàn công tác Bộ CHQS TP. Huế và nhân chứng địa phương xác định các vị trí trên bản đồ.

Đại tá Hà Văn Ái cho biết: Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ CHQS TP. Huế hiện chỉ đạo Đội 192 và các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi nguồn thông tin về mộ liệt sĩ đều được xác minh, đối chiếu nhằm làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Sau khảo sát, Đại tá Hà Văn Ái yêu cầu cơ quan chuyên môn và Đội 192 tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương, nhân chứng để thu thập, bổ sung thông tin liên quan.

Trên cơ sở kết quả xác minh, các đơn vị được giao khẩn trương xây dựng phương án, báo cáo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế cùng Ban Chỉ đạo các cấp, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo và tổ chức tìm kiếm, quy tập khi đủ điều kiện.

Ngọc Văn
#Bộ CHQS thành phố Huế #Đội 192 #mộ liệt sĩ tập thể #tìm kiếm hài cốt liệt sĩ #đèo Hải Vân #xã Chân Mây - Lăng Cô #Chiến dịch 500 ngày đêm #TP Huế

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