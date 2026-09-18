Máy bay quân sự Mỹ rơi cạnh khu dân cư

TPO - Cảnh sát bang Michigan cho biết, một chiếc tiêm kích F-16 của quân đội Mỹ đã gặp nạn tại hạt Grand Traverse (bang Michigan), nghi do va phải chim.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 17/9 (theo giờ Mỹ). Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một đám cháy lớn bùng lên trên bãi cỏ cạnh khu dân cư phía nam thành phố Traverse.

Theo đoạn ghi âm từ trang LiveATC, đài kiểm soát không lưu đã nhận được thông báo về việc một phi công phát tín hiệu khẩn cấp, nghi do máy bay va phải chim.

“Có vẻ như họ đã mất một động cơ và phi công đã bung ghế thoát hiểm. Chúng tôi thấy rất nhiều khói đen, có thể đó là chiếc F-16”, một nhân viên kiểm soát không lưu thông báo cho các phi công khác.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có duy nhất một phi công. Người này đã kịp thoát hiểm trước khi va chạm.

Theo cảnh sát tiểu bang, không có ai khác bị thương và phi công hiện đang trong tình trạng ổn định tại một bệnh viện địa phương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: CNN)

Hãng tin AP cho biết, chiếc máy bay F-16 gặp nạn khi đang tham gia các hoạt động huấn luyện tại một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Alpena (bang Michigan).

Người dân trong bán kính một dặm quanh hiện trường đã được sơ tán do sự cố "tràn hóa chất độc hại liên quan đến vụ rơi máy bay".

Nhân chứng Shellie Doornbos kể lại: “Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ phát ra từ đám cháy và đã hỏi một sĩ quan cảnh sát xem đó là tiếng gì khi đang lái xe rời khỏi hiện trường. Ông ấy cho biết đó là vụ rơi máy bay chiến đấu và những tiếng nổ là do đạn dược phát nổ”.

Mặc dù chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc F-16 gặp nạn, nhưng nếu sự cố va chạm với chim thực sự là nguyên nhân gây ra vụ việc, thì đây cũng không phải là chuyện hiếm gặp.

Theo Cơ sở dữ liệu về Va chạm với Động vật hoang dã của Cục Hàng không Liên bang, hàng nghìn máy bay va chạm với chim và các loài động vật khác tại Mỹ mỗi năm.

Chỉ riêng tại thành phố Traverse (bang Michigan), đã có 41 vụ va chạm được ghi nhận trong năm 2025.