Bắt đối tượng chém nhầm người trên phố ở Hải Phòng

TPO - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Hoàng Tiến Thịnh (22 tuổi, ở Hải An, Hải Phòng) và nhóm đối tượng mang theo kiếm, gậy sắt đến quán trà đá "chém nhầm" anh trai sinh đôi với người mâu thuẫn.

Diễn biến vụ việc.

Sáng 18/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Hải An đã truy xét nhanh, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ việc dùng hung khí tấn công người khác giữa phố.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video ngắn ghi lại cảnh một nhóm đối tượng xăm trổ điều khiển xe máy và mang theo dao kiếm, gậy sắt đến khu phố Đồng Xá, phường Hải An (Hải Phòng).

Một thanh niên xăm trổ mặc áo phông sẫm màu, đi dép lê, tay cầm vật giống kiếm lao tới tấn công người đàn ông ngồi uống trà đá. Nhiều người ở quán nước chứng kiến thất thanh hét lớn, can ngăn. Ngay sau khi xô xát, các đối tượng đã lên xe máy rời đi.

Tiếp nhận tin báo, đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Hải An vào cuộc truy xét nhanh.

Đối tượng Hoàng Tiến Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Cảnh sát bước đầu xác định, khoảng 11h20 ngày 15/9, anh L.H.H (SN 42 tuổi) ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe máy, mang theo hung khí lao vào tấn công. Sự việc bất ngờ, diễn biến nhanh khiến anh L.H.H bị thương.

Theo điều tra, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa anh Hoàng Tiến Thịnh (SN 2004, ở phường Hải An) với anh trai sinh đôi của anh L.H.H. Nhóm đối tượng đã nhầm anh L.H.H là người mâu thuẫn với mình và sử dụng hung khí tấn công.

10 đối tượng trong vụ việc.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an phường An Hải bắt giữ 10 đối tượng, gồm: Hoàng Tiến Thịnh (SN 2004); Lê Quang Việt, Đào Tùng Sơn, Trương Minh Hiệp, Lê Hồng Đức (cùng SN 2005); Lý Cao Cường (SN 2009), Nguyễn Đức Hùng (SN 2011) và Đinh Tuấn Cường (SN 2009).

Cảnh sát đã tổ chức lực lượng thực nghiệm lại hiện trường vụ việc phục vụ điều tra.