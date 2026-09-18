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Pháp luật

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Truy tố đối tượng dùng giấy khen giả 'lập công phá án' để được tòa giảm nhẹ hình phạt

Hoàng An

TPO - Bị xét xử trong vụ án đánh bạc, bị cáo Nguyễn Hoàng Quân đã cung cấp một tình tiết lập công trong vụ án cướp tài sản và được Tòa án áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt trái quy định. Khi điều tra, Viện KSND Tối cao xác định các quyết định khen thưởng và giấy khen của Quân đều là giả.

Kết luận giám định các chữ ký của cán bộ đều là giả

Ngày 18/9, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hoàng Quân (SN 1990, trú tại tỉnh Bắc Ninh) ra trước Tòa án nhân dân Khu vực 3, Hà Nội, để xét xử về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phân công Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 3, Hà Nội, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Theo cáo trạng, khi điều tra vụ án Nguyễn Xuân Trường phạm tội “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phát hiện Nguyễn Hoàng Quân được Công an TP Hà Nội tặng Giấy khen do có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, theo Quyết định khen thưởng số 04 ngày 14/01/2020 của Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Kết quả điều tra cho thấy, hồ sơ khen thưởng của Nguyễn Hoàng Quân do có thành tích trong vụ án “Cướp giật tài sản; Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 14/3/2019, tại số 120 Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, là giả mạo.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội, xác định chữ ký của ông Nguyễn Thành Tín (Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng) xác nhận trong báo cáo thành tích cá nhân của Quân đề ngày 20/12/2019 và trong tờ trình đề nghị khen thưởng số 5899 ngày 20/12/2019 của Công an quận Hai Bà Trưng cho Quân, cũng là chữ ký giả.

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Ảnh minh họa.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, vụ án “Cướp giật tài sản; Trộm cắp tài sản” nêu trên do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện, khởi tố điều tra nhưng Công an quận này "không đề xuất khen thưởng công dân nào có thành tích tham gia phát hiện vụ án trên; không lập hồ sơ khen thưởng cho Nguyễn Hoàng Quân".

Ngoài ra, sổ công văn đi của Công an quận Hai Bà Trưng thể hiện văn bản số 5899 là báo cáo kết quả kiểm tra công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, không phải tờ trình khen thưởng.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an TP Hà Nội đã có Quyết định số 4040 ngày 15/6/2022 hủy bỏ Quyết định khen thưởng số 04 ngày 14/1/2020 về việc tặng Giấy khen cho bị can Nguyễn Hoàng Quân.

Xác định trách nhiệm của các cán bộ công an hai đơn vị

Trước đó, tháng 10/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử vụ án “Tổ chức đánh bạc”. Tại phiên tòa này, Nguyễn Hoàng Quân là bị cáo đã mạo nhận mình có thành tích giúp Công an quận Hai Bà Trưng, được Công an TP Hà Nội tặng Giấy khen kể trên và đề nghị được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bản án hình sự của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình sau đó áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại đối với Quân. Việc áp dụng này là không đúng quy định của pháp luật.

Hiện bị can Nguyễn Hoàng Quân đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra quyết định truy nã. Bị can được đảm bảo quyền bào chữa và đủ điều kiện truy tố, xét xử vắng mặt.

Ngoài xác định sai phạm của Quân, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã có văn bản kiến nghị xem xét, xử lý đối với các cá nhân liên quan thuộc Công an TP Hà Nội và Công an quận Hai Bà Trưng cũ.

Nhân thân, năm 2020 bị can Nguyễn Hoàng Quân từng bị TAND TP Đà Nẵng phạt 36 tháng tù, phạt tiền bổ sung 50 triệu đồng về tội “Tổ chức đánh bạc” (hiện đang trốn thi hành án).

Ngày 9/12/2010, TAND tỉnh Bắc Giang cũ xử phạt Nguyễn Hoàng Quân 4 năm tù về tội “Cướp tài sản” (đã chấp hành xong hình phạt).

Hoàng An
#Giáy khen giả

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