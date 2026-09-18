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Thế giới

Philippines: Nam sinh nổ súng khiến nhiều bạn học thương vong rồi tự sát

Minh Hạnh

TPO - Ba học sinh đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại trường học ở miền nam Philippines, bao gồm cả nghi phạm 16 tuổi - người đã tự sát sau khi gây án.

Ông Albert Palencia - Thị trưởng thị trấn Banga thuộc tỉnh Nam Cotabato, nơi xảy ra vụ nổ súng - cho biết, ngoài ba học sinh thiệt mạng, đã có tám người khác bị thương, trong đó bốn người đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân đều là học sinh ở độ tuổi từ 14 đến 17.

"Nghi phạm được cho là đã ngồi cạnh bạn bè và bảo họ về nhà 'vì sau bữa trưa, tôi sẽ thực hiện kế hoạch của mình'. Bạn bè của nghi phạm đã bật cười vì cậu này vốn nổi tiếng hay đùa cợt”, ông Palencia nói với Reuters.

"Sau bữa trưa, nghi phạm bắt đầu nã súng vào các học sinh, và đã bắn trúng 10 học sinh trước khi tự sát”, ông Palencia cho biết thêm.

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Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ xả súng ngày 18/9. (Ảnh: Reuters)
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Hiện trường vụ xả súng bị phong tỏa. (Ảnh: Facebook)

Vụ việc này nối tiếp hai vụ nổ súng gây chết người gần đây tại các trường học ở Philippines - nơi mà trước đây các vụ xả súng học đường vốn rất hiếm gặp.

Tháng trước, một nam sinh đã phát trực tiếp cảnh bắn tử vong một học sinh khác trong lớp học ở Zamboanga (miền nam Philippines), trước khi tự kết liễu đời mình.

Vào tháng 6, ít nhất ba học sinh đã thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong một vụ tấn công tại một trường trung học ở Tacloban, khi hai học sinh nổ súng ngay trong khuôn viên trường.

Philippines có các quy định tương đối nghiêm ngặt về việc sở hữu súng, bao gồm yêu cầu kiểm tra lý lịch và đánh giá tâm lý, mặc dù súng bất hợp pháp vẫn còn lưu hành.

Sau vụ nổ súng ngày 18/9, ông Reynaldo Tamayo - Thống đốc tỉnh Nam Cotabato - đã kêu gọi các bậc phụ huynh đảm bảo cất giữ súng ở nơi trẻ em không thể tiếp cận.

"Chúng ta cần có trách nhiệm trong việc bảo quản súng đạn. Đặc biệt, những người sở hữu súng phải đảm bảo rằng trẻ em không thể tiếp cận chúng," ông Tamayo chia sẻ với Reuters qua điện thoại.

"Chúng ta không thể trông chờ vào một số ít nhân viên an ninh để giám sát hàng nghìn học sinh. Chúng ta cần chung tay hành động, bởi nếu không, vấn đề này sẽ rất khó giải quyết”.

Minh Hạnh
Reuters
#Philippines #xả súng #trường học #nam sinh #tự sát #bạo lực súng đạn

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