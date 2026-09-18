Lai lịch xe bán tải dưới kênh, bên trong có xương người

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long bước đầu làm rõ một số tình tiết liên quan vụ phát hiện ô tô dưới kênh, bên trong có xương người. Qua khám nghiệm tử thi, nhận định ban đầu, nạn nhân cao khoảng 1,68m, độ tuổi từ khoảng 40-45, thời gian tử vong khoảng 3 tháng trước.

Liên quan đến vụ phát hiện xương người trong xe ô tô bán tải dưới kênh, chiều 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay, xe ô tô biển kiểm soát 51C-383.51 trục vớt được tại kênh Chẹt Sậy, phường Phú Tân là tài sản của Công ty TNHH Y.N. (trụ sở tại xã Tân Nhựt, TPHCM), do bà L.T.M.T (SN 1976) làm giám đốc.

Trước đó, ngày 8/6, bà T. phân công N.V.H. (SN 1977), Đ.H.Tr (SN 1983, cùng ngụ TPHCM) và L.H.T (SN 1981, ngụ xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đến địa bàn tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ để thu công nợ. H. điều khiển xe ô tô biển số 51C-383.51 chở Tr. và T. cùng đi.

Chiếc xe bán tải được trục vớt, bên trong phát hiện có xương người.

Đến sáng 12/6, cả 3 người cùng đến quán cà phê ở phường Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long). Ông Tr. mang theo cặp màu đen, bên trong có số tiền 363 triệu đồng tiền thu công nợ cho công ty.

Trong lúc uống cà phê, ông T. mượn chìa khóa xe để mở cửa lấy tài liệu báo cáo về công ty. Sau đó, ông T. nói lấy xe đi ăn sáng. Một lúc sau, ông Tr. nhắn tin hỏi, ông T. trả lời là bị tiêu chảy phải đi truyền nước.

Khoảng 20 phút sau, ông T. nhắn tin cho ông Tr. với nội dung là “hai anh em về khách sạn trước đi, rồi trả phòng luôn để về”. Sau đó, ông Tr. và ông H. trở về khách sạn để lấy đồ và đợi ông T. nhưng không thấy trở lại và mất liên lạc nên trình báo cơ quan chức năng.

Vị trí trục vớt chiếc xe gần cầu Phong Nẫm, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Quá trình xác minh vụ việc, chiều 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được thông tin từ Công an phường Phú Tân về việc phát hiện xe ô tô dưới lòng kênh Chẹt Sậy, thuộc phường Phú Tân, bên trong có một phần xương người.

Qua trục vớt phương tiện, bên ngoài xe ô tô có nhiều dấu vết va đập, cấn móp tại nhiều vị trí (cản trước, mui xe, khung viền cửa), gãy nắp ca-pô trước, vỡ kính...

Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện một số giấy tờ tùy thân mang tên ông T. cùng giấy tờ có ghi tên công ty, cùng túi da bên trong có 144 triệu đồng.

Qua khám nghiệm tử thi, nhận định ban đầu, nạn nhân cao khoảng 1,68m, độ tuổi từ khoảng 40-45, thời gian tử vong khoảng 3 tháng. Riêng đối với ông T., đến nay vẫn chưa liên lạc được.

Cơ quan điều tra đã thu mẫu và tiến hành trưng cầu giám định ADN để xác định nhân thân, phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 17/9, trong lúc đánh bắt cá trên kênh, đoạn gần chân cầu Phong Nẫm, đoạn qua phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, một người dân phát hiện chiếc xe bán tải dưới lòng kênh nên đã trình báo công an. Lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt xe và ghi nhận những dữ liệu như trên.

Xương người và một số giấy tờ tùy thân.

Một diễn biến khác, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hồi tháng 6/2026 thông báo truy tìm chiếc xe bán tải nói trên với nội dung: “Công ty TNHH Y. N. xin thông báo sự việc như sau: Vào ngày 13/6/2026, chúng tôi bị cướp chiếc xe ô tô bán tải hiệu Toyota Hilux màu xám bạc, biển kiểm soát 51C-383.51 trên địa bàn tỉnh Bến Tre (cũ). Kính mong quý vị ai biết vị trí địa điểm chiếc xe ở đâu xin vui lòng thông báo cho chúng tôi...”.

Theo tìm hiểu của PV, phía công ty sở hữu chiếc xe đã nhận được thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long về việc phát hiện chiếc xe nói trên, hiện công ty đang phối hợp các công việc liên quan.