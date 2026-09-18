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Phát hiện xương người trong chiếc xe bán tải nằm dưới kênh ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ

TPO - Lực lượng chức năng Vĩnh Long đang xác minh, điều tra vụ xe bán tải được phát hiện nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy. Khi trục vớt phương tiện này, nhà chức trách phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trưa 17/9, Công an phường Phú Tân (Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo về việc người dân phát hiện một xe ô tô bán tải nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy, thuộc khu phố Phước Thạnh, phường Phú Tân.

Lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt và phát hiện xe mang biển số 51C-383.51. Qua tra cứu thông tin, xe do một công ty có trụ sở tại TPHCM đứng tên.

Tiến hành kiểm tra trong xe, lực lượng chức năng phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên L.H.T (SN 1981, trú xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cũ).

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra làm rõ.

Cảnh Kỳ
#xương người #xe ô tô #Vĩnh Long #điều tra #xác minh #vụ án #công an

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