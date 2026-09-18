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Phú Thọ sơ tán khẩn cấp gần hai nghìn người khỏi khu vực nguy hiểm

Viết Hà

TPO - Mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến sáng 18/9 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra sạt lở, ngập úng, giao thông bị chia cắt. 463 hộ với 1.855 nhân khẩu đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

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Lực lượng chức năng giúp người vận chuyển lương thực đến nơi an toàn.

Ngày 18/9, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tính đến 7h ngày 18/9, toàn tỉnh có 463 hộ với 1.855 nhân khẩu thuộc 31 xã phải di dời khẩn cấp. Trong đó, khu vực tỉnh Hòa Bình cũ có 458 hộ với 1.845 nhân khẩu. Đáng chú ý, sạt lở đất đã khiến 3 người tử vong ở xã Đà Bắc.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 500 mm.

Trong đó, khu vực Hòa Bình cũ có những vị trí có lượng mưa cực lớn như: Khu vực Kim Tiến, xã Kim Bôi có lượng mưa 534,4 mm; Lũng Vân, xã Vân Sơn 526,6 mm; Cao Răm, xã Liên Sơn 523,6 mm; Thủy điện Định Cư, xã Quyết Thắng 512,2 mm; Ngọc Sơn 510,2 mm và Tân Pheo 503,6 mm.

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Các lực lượng chức năng địa phương di dời tài sản giúp người dân.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại trên diện rộng đối với hệ thống giao thông. Có 4 điểm sạt lở trên Quốc lộ, 7 điểm trên đường tỉnh và hàng chục điểm sạt lở, hư hỏng trên các tuyến đường liên xã, liên xóm.

Một số tuyến đường tại Tân Pheo bị ách tắc. Đặc biệt, sạt lở taluy tuyến đường từ thôn Ba Nuông đi thôn Ba Lầm với khoảng 2.000 m³ đất khiến đoạn đường không thể đi lại.

Nhiều điểm giao thông bị ngập, gây chia cắt, cô lập 423 hộ dân, trong đó có 254 hộ tại xã Cao Dương, 147 hộ tại xã Lạc Thủy và các hộ tại xã Nật Sơn, Mường Hoa.

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Hiện các địa phương đang huy động lực lượng khắc phục hậu quả, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, canh gác các tuyến đường, ngầm tràn và xử lý các điểm sạt lở.

Các khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, ngập lụt đang được theo dõi chặt chẽ, cảnh báo và phân luồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Viết Hà
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