Vụ 3 người bị vùi lấp do sạt lở ở Phú Thọ: Khi đất đá tràn xuống, không ai hay biết

TPO - Điều khiến những người dân xung quanh day dứt là phía trước căn nhà bị sạt khiến 3 người tử vong gần như nguyên vẹn. Căn nhà lại nằm khá xa các hộ dân khác nên khi đất đá tràn xuống, không ai hay biết.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Tang thương phủ kín góc rừng cuối thôn

Con đường bê tông nhỏ dẫn xuống thôn Tú Lý hun hút, vắng lặng. Căn nhà của ông Xa Văn Dong (SN 1975) nằm ở cuối thôn, cách hộ dân gần nhất khoảng 200 m. Ngôi nhà mới xây, những bức tường phía trước còn chưa kịp sơn, tạo nên màu xám xịt, u buồn. Nhìn từ bên ngoài, ít ai nghĩ nơi đây vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng.

Nhưng vòng ra phía sau, đất đá sạt lở đã tràn xuống, phá sập 2 phòng ngủ và vùi lấp 3 người. 3 nạn nhân là ông Xa Văn Dong, bà Đinh Thị Hoan (SN 1979, vợ ông Dong) và bà Xa Thị Chinh (SN 1947, cô ruột ông Dong).

Khi chúng tôi có mặt, công tác tìm kiếm, cứu hộ đã hoàn tất. Chính quyền địa phương và gia đình đã lo hậu sự, đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ. Căn nhà giờ vắng vẻ, khói hương nghi ngút. Người thân lặng lẽ đi lại, nỗi đau hiện rõ trên những khuôn mặt thất thần.

Theo người thân, ông Dong làm lao động tự do, còn bà Hoan là công nhân tại một nhà máy trong khu công nghiệp trên địa bàn. Hai vợ chồng sống cùng bà Chinh, cô ruột ông Dong, năm nay 79 tuổi. Họ chỉ có một người con trai là Xa Long Vũ, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhận được tin dữ, đơn vị đã tổ chức đưa anh Vũ trở về với gia đình.

Ông Đinh Văn Quế, chú họ của gia đình cho biết, sau khi thi thể các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế xã Đà Bắc, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, khâm liệm và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Phía trước ngôi nhà vẫn nguyên vẹn.

“Thời điểm chính xác xảy ra sạt lở chưa được xác định. Đến sáng 17/9, khi người thân đến kiểm tra, sự việc mới được phát hiện, nên gia đình quyết định mai táng sớm”, ông Quế cho biết.

Chị Đinh Thị Loan, em gái bà Hoan kể, sáng 16/9, một người đồng nghiệp cũng là cháu họ không thấy bà Hoan lên xe buýt như thường lệ nên gọi điện. Nhiều cuộc gọi liên tiếp nhưng bà Hoan vẫn không bắt máy. Nóng ruột, sáng sớm 17/9, chị Loan trực tiếp đến nhà. Tại đây, chị phát hiện sự việc và hô hoán hàng xóm đến ứng cứu.

Điều khiến những người dân xung quanh day dứt là phía trước căn nhà vẫn gần như nguyên vẹn. Khối đất đá sạt từ phía sau, áp sát vào nhà. Căn nhà lại nằm khá xa các hộ dân khác nên khi đất đá tràn xuống, không ai nghe thấy tiếng động bất thường.

Ông Xa Văn Toàn, người hàng xóm sống cách căn nhà khoảng 200 m nhớ lại, sáng 16/9, ông đi hái rau rừng và đi ngang qua ngôi nhà. "Tôi đi đến gần, sát ngôi nhà, nhưng thấy cửa vẫn đóng im lìm, chiếc xe máy vẫn để bên ngoài nên tôi nghĩ gia đình đang ngủ, chưa dậy”, ông Toàn kể. Vì vậy, ông không đi sâu vào phía sau căn nhà và không biết gia đình ông Dong đã gặp nạn. “Nếu đi vào sâu hơn, có thể tôi đã phát hiện sự việc sớm hơn”, ông Toàn chia sẻ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Từng xảy ra sạt lở, tường mỏng không chịu được sức ép

Ông Sa Văn Sáng, tổ an ninh cơ sở xóm Tú Lý là một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường. Khi lực lượng an ninh và người dân đến nơi, đất đá đã làm sập cả mảng tường phía sau căn nhà. Trước cảnh tượng ấy, mọi người đều đau xót, bởi hy vọng tìm thấy người còn sống rất mong manh.

“Anh em vào trước hết kiểm tra căn buồng của bà Chinh xem bà còn ở đó hay không. Khi lật tấm bê tông đang đè lên người bà cụ, chúng tôi phát hiện bà nằm co ở bên dưới”, ông Sáng đau buồn kể.

Sau khi phát hiện bà Chinh, lực lượng tại chỗ tiếp tục tìm cách tiếp cận căn phòng bên cạnh, nơi vợ chồng ông Dong được cho là đang ở. Tuy nhiên, đất đá và những mảng tường đổ xuống quá nặng khiến việc cứu hộ bằng sức người gần như bất lực. Tấm bê tông bị đất đá đè chặt, không thể cạy lên. “Đất đổ xuống ngập khoảng hai phần ba căn phòng, đè lên tấm bê tông nên không thể dùng tay, cuốc, xẻng đào bới được. Vì vậy, chúng tôi phải gọi máy xúc để đào bới”, ông Sáng kể. Khoảng 9h, lực lượng cứu hộ, cứu nạn có mặt tại hiện trường. Công an cùng các lực lượng tham gia cứu hộ phối hợp đưa từng nạn nhân ra ngoài.

Theo ông Sáng, phía sau căn nhà từng xảy ra sạt lở. Gần nhất là năm 2025, khu vực này đã xảy ra sạt lở và ông Dong từng nhờ hàng xóm san gạt đất. Vị trí xảy ra sạt lở lần này cũng đã được chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra nhưng không phát hiện vết nứt hoặc dấu hiệu bất thường rõ ràng.

Nhiều vị trí trong vườn nhà ông Dong từng bị sạt lở đất.

Ông Sáng cho rằng, khối lượng đất đá sạt xuống lần này không quá lớn, nhưng phần tường phía sau căn nhà khá mỏng, không đủ khả năng giữ đất đá nên đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.