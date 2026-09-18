Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: Tuyến đường cứ mưa là ngập, dân kiến nghị nhiều lần chưa khắc phục

TPO - Người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.

Khu vực nam sinh gặp nạn vẫn mêng mông nước.

Liên quan đến vụ việc nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất mất tích khi đi qua phố Viên (Đông Ngạc, Hà Nội), gần trưa 18/9, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực cống thoát nước sông Nhuệ (Hà Nội).

Trao đổi với phóng viên, một người đàn ông sinh sống gần hiện trường cho biết, trước đó vào sáng ngày 17/9, trời mưa lớn, khu vực này ngập rất sâu. Thời điểm đó, ông gọi cho bên thoát nước đến để khơi thông dòng chảy và họ huy động cả máy xúc.



“Lúc 9h10, chúng tôi còn ở đây và chưa xảy ra sự việc”, người này kể lại.

Người dân di chuyển qua khu vực ngập nước.

Theo người dân địa phương, nam sinh được cho là gặp nạn trong khoảng thời gian từ 9h30 đến 9h46. Sau đó, họ phát hiện xe máy của nam sinh tại khu vực gần miệng cống thoát nước.

“Hôm qua, Công an đến lập biên bản làm việc và tôi là người làm chứng”, người đàn ông cho biết.

Sáng 18/9, nước tại khu vực miệng cống nơi nam sinh bị cuốn xuống chảy xiết.

Nhiều lần kiến nghị

Người dân địa phương cho biết thêm tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa lớn.

Bà Nguyễn Thu Lan, một người dân ở phường Đông Ngạc, cho biết thường xuyên đi qua khu vực trên và nhận thấy nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

“Lượng ô tô, xe máy đi qua đây rất đông, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Tôi không hiểu sao không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục”, bà Lan nói.

Theo bà Lan, khu vực miệng cống nơi nam sinh gặp nạn trước đây có nhiều cây cối um tùm, ít người qua lại. Thời gian gần đây, khu vực này mới được dọn dẹp.

Bà Lan chia sẻ với phóng viên về tình trạng ngập nước tại khu vực.

Còn ông Nguyễn Kim Tôn, người dân phường Đông Ngạc, cho biết tình trạng ngập úng tại tuyến đường này đã diễn ra cả chục năm nay.

“Mỗi lần mưa là ngập và phải vài ngày sau khi tạnh mưa nước mới rút hết”, ông Tôn nói.

Theo ông Tôn, người dân đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan liên quan hoàn thiện tuyến đường và cải thiện cảnh quan, hạ tầng khu vực nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được giải quyết triệt để.