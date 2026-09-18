Xuyên đêm tìm kiếm nam sinh nghi mất tích khi qua đường ngập, xe máy mắc miệng cống

TPO - Đến hơn 24h ngày 17/9, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm nam sinh nghi mất tích khi qua đường ngập, xe máy mắc miệng cống, xảy ra ở phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Khu vực miệng cống nơi chiếc xe máy mắc kẹt.

Theo ghi nhận, hơn 24h cùng ngày, lực lượng chức năng sở tại vẫn phối hợp tìm kiếm nam sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất, nghi mất tích khi di chuyển qua phố Viên.

Sự việc được cho là xảy ra vào cùng ngày, thời điểm nước ngập sâu.

Trong khi lực lượng chức năng tìm kiếm, nhiều người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc.

Tại khu vực miệng cống, nước đã rút bớt, tuy nhiên vẫn chảy xiết. Lực lượng chức năng quây kín để phục vụ công tác tìm kiếm.

Được biết, nam sinh viên tên N.Đ.S, quê Ninh Bình, di chuyển bằng xe máy qua phố Viên (phường Đông Ngạc).

Khi đến khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh viên gặp sự cố và mất liên lạc. Thời điểm xảy ra sự việc không có người chứng kiến. Đến khi nước rút bớt, người dân phát hiện xe máy mắc lại ở miệng cống.

PV hiện chưa thể liên hệ với lãnh đạo UBND phường và Công an phường.

Khu vực xảy ra sự việc.

Đêm cùng ngày, sau khi nắm được thông tin người thân của nam sinh cũng có mặt tại hiện trường.

Trước đó, hai mẹ con nam sinh vẫn liên hệ với nhau. Tuy nhiên, đến ngày 17/9 thì không thể liên lạc qua số điện thoại.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nam sinh.