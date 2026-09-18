Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai 'siêu' bệnh viện đa khoa tại Quảng Ninh có gì?

Hoàng Dương

TPO - Quảng Ninh đang nghiên cứu đầu tư hai bệnh viện đa khoa quy mô lớn tại phường Hồng Gai và Hoành Bồ. Một cơ sở dự kiến có khoảng 1.000 giường, hướng tới trở thành bệnh viện quy mô hiện đại, cấp chuyên sâu.

UBND TP Quảng Ninh đang chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các bước chuẩn bị đầu tư 2 dự án bệnh viện đa khoa tại phường Hồng Gai và phường Hoành Bồ để tăng khả năng phục vụ người dân.

1000024902.jpg
Hiện trạng bệnh viện đa khoa TP. Quảng Ninh.

Tại phường Hồng Gai, Bệnh viện Đa khoa thành phố được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở tổ chức lại toàn bộ không gian, hạ tầng tại vị trí Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh hiện nay.

Bệnh viện dự kiến có quy mô khoảng 1.000 giường, được định hướng trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, có các chức năng khám chữa chuyên sâu, hiện đại theo mô hình bệnh viện tuyến cuối của các thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ sở này cũng sẽ từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về quản lý, kỹ thuật và chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao, chuyên sâu cho người dân và du khách.

UBND TP Quảng Ninh giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực I khẩn trương hoàn thiện báo cáo, tổ chức thi thiết kế kiến trúc công trình và thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.

1000024905.jpg
Phối cảnh bệnh viện đa khoa TP. Quảng Ninh tại phường Hồng Gai.

Cùng với bệnh viện tại Hồng Gai, thành phố đang nghiên cứu Dự án Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh tại phường Hoành Bồ.

Dự án được yêu cầu nghiên cứu đầu tư đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị y tế, công nghệ đến các công trình phụ trợ. Bệnh viện được định hướng theo tiêu chuẩn hiện đại, thông minh, có khả năng triển khai đồng bộ các kỹ thuật chuyên sâu, chuyển đổi số toàn diện và dành dư địa mở rộng sau năm 2035.

Đáng chú ý, khu vực này không chỉ phục vụ chức năng khám, chữa bệnh. Theo định hướng, dự án còn dành không gian phát triển trường đại học, trung tâm nghiên cứu y tế, bệnh viện Ung Bướu cùng hệ thống nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các công trình liên quan.

Hoàng Dương
#bệnh viện #Quảng Ninh #đa khoa #Hồng Gai #Hoành Bồ #y tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe