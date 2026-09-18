Linh Chi Bamiphar - Khi tinh hoa nấm dược liệu được ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe chủ động

Trong nhịp sống hiện đại, bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, vận động hợp lý và thăm khám sức khỏe định kỳ, xu hướng chủ động chăm sóc và nâng cao thể trạng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Từ nguồn nguyên liệu nấm Linh Chi - một loại nấm dược liệu đã được sử dụng từ lâu đời tại nhiều quốc gia châu Á - Công ty Cổ phần Dược liệu Ba Miền phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe Linh Chi Bamiphar, với định hướng đưa những giá trị của nấm dược liệu đến gần hơn với đời sống hiện đại dưới dạng sử dụng thuận tiện.

Từ nấm Linh Chi đến sản phẩm phù hợp với cuộc sống hiện đại

Linh Chi Bamiphar được sản xuất dưới dạng viên nang cứng, mỗi viên chứa 250mg cao khô tinh chất Linh Chi.

Thay vì sử dụng nấm Linh Chi theo những phương pháp truyền thống như thái lát, sắc hoặc nấu nước uống, việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong chiết xuất, bóc tách và chọn lọc các hoạt chất quý của Linh Chi và bào chế thành dạng viên nang giúp sản phẩm thuận tiện hơn trong kiểm soát chất lượng, bảo quản, mang theo và sử dụng hằng ngày.

Sản phẩm được sản xuất tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ Dược liệu - Viện Dược liệu; Công ty Cổ phần Dược liệu Ba Miền là đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Linh Chi Bamiphar có 3 công dụng:

Hỗ trợ chống oxy hóa.

Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

Hỗ trợ cải thiện mỡ máu cao.

Ba công dụng tuy khác nhau nhưng đều hướng tới một điểm chung: hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái sức khỏe tốt hơn từ bên trong.

Hỗ trợ chống oxy hóa – quan tâm đến sức khỏe từ cấp độ tế bào

Với công dụng hỗ trợ chống oxy hóa, Linh Chi Bamiphar được định hướng sử dụng như một sản phẩm bổ sung trong chế độ chăm sóc sức khỏe hằng ngày, bên cạnh dinh dưỡng cân bằng, vận động, nghỉ ngơi hợp lý và hạn chế các yếu tố bất lợi cho sức khỏe.

Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng – củng cố “hàng rào” tự nhiên của cơ thể

Bên cạnh việc xây dựng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và vận động phù hợp, việc hỗ trợ tăng cường sức đề kháng là một trong những mục tiêu quan trọng trong chăm sóc sức khỏe chủ động.

Linh Chi Bamiphar được phát triển với công dụng hỗ trợ này, đặc biệt hướng đến người trưởng thành; người có sức khỏe yếu, mới ốm dậy; người có nhu cầu bồi bổ cơ thể.

Hỗ trợ cải thiện mỡ máu cao – thêm một hướng hỗ trợ trong chăm sóc sức khỏe chuyển hóa

Ngày nay chế độ ăn nhiều chất béo không phù hợp, ít vận động, thừa năng lượng kéo dài, sử dụng rượu bia và một số yếu tố liên quan đến tuổi tác, thể trạng có thể tác động đến tình trạng lipid máu.

Trong bối cảnh đó, công dụng thứ ba của Linh Chi Bamiphar là hỗ trợ cải thiện mỡ máu cao.

Ba công dụng - ba “mắt xích” trong hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động

Điểm đáng chú ý của Linh Chi Bamiphar là ba công dụng không được đặt riêng lẻ mà có thể nhìn nhận trong một bức tranh tổng thể về chăm sóc sức khỏe.

Đó cũng là tinh thần của chăm sóc sức khỏe chủ động: không chờ đến khi cơ thể xuất hiện vấn đề mới bắt đầu quan tâm, mà hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Với Linh Chi Bamiphar, giá trị của một loại nấm dược liệu truyền thống được ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong chiết xuất, bóc tách, chọn lọc các hoạt chất quý bằng phương pháp sản xuất hiện đại, đồng thời đưa về dạng viên nang thuận tiện cho cuộc sống ngày nay.

Đây cũng là một phần trong định hướng dài hạn của Dược liệu Ba Miền: ứng dụng khoa học và công nghệ để nghiên cứu, khai thác và phát triển những giá trị từ nấm dược liệu Việt Nam, từng bước hình thành các sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

LINH CHI BAMIPHAR

Thành phần: 250 mg cao khô tinh chất Linh Chi/viên.

Công dụng:

Hỗ trợ chống oxy hóa.

Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

Hỗ trợ cải thiện mỡ máu cao.

Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành; người có sức khỏe yếu, mới ốm dậy; người cần bồi bổ cơ thể.

Quy cách: Hộp 30 viên nang cứng.

Nhà sản xuất: Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ Dược liệu – Viện Dược liệu.

Đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU BA MIỀN

BA MIEN PHARMACEUTICAL JSC

Website: bamienpharma.vn

Hotline/Zalo: 0904 011 566

DƯỢC LIỆU BA MIỀN

“Khơi nguồn miễn dịch từ tinh hoa nấm dược liệu”

Khuyến cáo: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.