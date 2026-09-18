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Khởi công bệnh viện quốc tế tại Cần Thơ, tổng vốn 1.500 tỷ đồng

Hòa Hội

TPO - Ngày 18/9, Trường Đại học Nam Cần Thơ khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ (giai đoạn 2) với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 của Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ đã đi vào hoạt động từ tháng 5/2022, với quy mô 300 giường bệnh, vốn đầu tư 860 tỷ đồng. Dự án giai đoạn 2 được đầu tư đồng bộ với quy mô 700 giường, tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 24 tháng thi công, dự án sẽ nâng tổng công suất toàn bệnh viện lên khoảng 1.000 giường bệnh. Qua đó góp phần giải quyết bài toán quá tải và giúp người dân miền Tây tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương.

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Lãnh đạo TP. Cần Thơ cùng Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện nghi thức khởi công bệnh viện quốc tế 1.500 tỷ đồng.

Điểm nhấn công nghệ của giai đoạn 2 là đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại như: Robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán và phẫu thuật, phòng mổ robot, hệ thống xạ trị điều trị ung thư...

TS.LS Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng Trường Trường Đại học Nam Cần Thơ, Chủ tịch Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, việc phát triển các dịch vụ y tế kỹ thuật cao tại Cần Thơ được kỳ vọng sẽ giúp người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thêm lựa chọn điều trị ngay tại địa phương. Qua đó góp phần giảm chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người bệnh cùng gia đình.

Hòa Hội
#bệnh viện #Nam Cần Thơ #đầu tư #y tế #giao thông #công nghệ

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