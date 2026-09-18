Bệnh viện Quốc tế City đồng hành cùng phường Cát Lái – Gửi trọn yêu thương đến cộng đồng

Ngày 17/9/2026, Bệnh viện Quốc tế City phối hợp cùng UBND Phường Cát Lái trao tặng 300 phần quà với trị giá hơn 300 triệu đồng cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường.

Chương trình diễn ra tại Trường Tiểu học – THCS Thạnh Mỹ Lợi, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện nhà trường, khu phố cùng 300 người dân và học sinh.

ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành BV Gia An 115 và BV Quốc tế City trao bảng quà tặng tượng trưng cho Đồng chí Võ Tấn Quan – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Cát Lái.

Tham dự chương trình, về phía Phường Cát Lái:

Đồng chí Võ Tấn Quan – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Cát Lái

Đồng chí Nguyễn Thị Hiếu Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Phường Cát Lái

Đồng chí Nguyễn Văn Trung – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Cát Lái.

Đồng chí Đặng Minh Ngôn – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội Phường Cát Lái.

Cùng sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Phường; đại diện các ban tham mưu, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Ban Giám hiệu Trường TH - THCS Thạnh Mỹ Lợi; đại diện các khu phố cùng người dân và các em học sinh trên địa bàn.

Về phía Bệnh viện Quốc tế City:

ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 & Bệnh viện Quốc tế City; Phó Chủ tịch Thường trực Chi hội Bệnh viện Tư nhân TP.HCM và Khu vực phía Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM; Ủy viên BCH Hội Doanh nghiệp Phường An Lạc.

BS.CKII. Phan Hoàng Nguyên - Phó Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115; Cố vấn Chuyên môn Ban Giám đốc Bệnh viện Quốc tế City.

Phó Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115; Cố vấn Chuyên môn Ban Giám đốc Bệnh viện Quốc tế City. ThS.BS. Trần Như Hải – Trợ lý cấp cao Ban Giám Đốc; Trưởng Phòng Khám Quốc tế Bệnh viện Quốc tế City; Phó Trưởng Đơn vị Chăm sóc sau Can thiệp Mạch vành, Khoa Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Gia An 115.

Cùng đại diện Ban lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế City.

Trong khuôn khổ chương trình, 300 phần quà được trao tận tay người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà là một sự hỗ trợ thiết thực, đồng thời mang theo lời động viên, sự quan tâm đến người dân và các em nhỏ.

ThS.BS. Trần Quốc Thành và Đồng chí Võ Tấn Quan trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường Cát Lái.

Phát biểu tại chương trình, ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 & Bệnh viện Quốc tế City xúc động chia sẻ: “Với những người làm trong ngành y, chiếc áo blouse trắng không chỉ gắn với trách nhiệm chăm sóc người bệnh, mà còn mang theo trách nhiệm hướng về cộng đồng. Những phần quà hôm nay tuy không lớn, nhưng chứa đựng sự sẻ chia và tình cảm chân thành, với mong muốn góp thêm niềm vui để bà con và các em nhỏ có một mùa Trung thu – mùa Tết Đoàn viên thêm ấm áp, trọn vẹn. Bởi mỗi người, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều xứng đáng được đón nhận sự quan tâm và yêu thương từ cộng đồng.”

ThS.BS. Trần Quốc Thành cho rằng lòng nhân ái và tình yêu thương có thể sưởi ấm những cuộc đời còn nhiều thiếu thốn.

Đón nhận sự sẻ chia ấy, Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Phường Cát Lái gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Quốc tế City: “Những phần quà hôm nay không chỉ mang đến niềm vui mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con, các em học sinh vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt UBND Phường Cát Lái, tôi trân trọng cảm ơn sự đồng hành và sẻ chia của Bệnh viện Quốc tế City dành cho người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.”

Bà cũng kỳ vọng sự chung tay giữa chính quyền, cộng đồng và các đơn vị đồng hành sẽ tiếp tục được lan tỏa, cùng hướng đến mục tiêu chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Sự đồng hành giữa Bệnh viện Quốc tế City và chính quyền địa phương góp phần tạo nên một chương trình thiết thực, ý nghĩa.

Hoạt động tại Phường Cát Lái là một trong những chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của Bệnh viện Quốc tế City. Sự đồng hành giữa Bệnh viện Quốc tế City và chính quyền địa phương cũng góp phần tạo nên một chương trình thiết thực, hướng trực tiếp đến những người dân và học sinh đang cần được quan tâm, hỗ trợ.

Những món quà được trao đi, những nụ cười được nhận lại đã tạo nên những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Đó cũng là thông điệp mà chương trình mong muốn lan tỏa: sự sẻ chia, dù bắt đầu từ những điều nhỏ bé, vẫn có thể tạo nên những giá trị lớn cho cộng đồng.

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